춤은 예술이고, 언어이고, 미래다 춤이 곧 언어가 되고, 정책이 되고, 미래가 되는 시대— 이제 무대는 넓어졌고, 몸짓은 더 강해졌다. 한국 무용은 지금 전통과 창조, 제도와 상상력 사이에서 비상을 예고하고 있다. 한량무의 느린 손끝, 살풀이의 숨결, 전통 정재의 정제된 발놀림, 현대무용의 전신적 폭발력—all of them are now asking:“정책은 몸의 말을 듣고 있는가?” 효명세자가 정재를 통해 나라를 기획했듯, 오늘의 우리는 춤을 통해 미래를 제도화하고 있다. 그 춤이 ‘살아 있는 법’으로, 그 몸짓이 ‘움직이는 정책’으로 완성되길 응원하며 박수를 보낸다.