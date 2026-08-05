국가유산청, 하반기 과제 발표 궁능 관람료 인상안 검토 예정 부산포럼 내년부터 정례 추진 기록유산·무형유산 등재 도전 문화유산 숙박 체험 프로그램 산불 대응 스프링클러 설치도

[헤럴드경제=김명상 기자] 20년간 동결된 궁능 관람료가 현실화될 전망이다. 국가유산청은 오는 11월 관람료 개편안을 발표하고 2027년 1월 1일부터 적용하는 것을 검토한다. 지나치게 저렴한 관람료가 유산의 가치를 저하시키고 적자를 누적시킨다는 지적이 있었던 만큼 논의에 의미가 있다는 해석도 나온다.

20년째 동결된 궁능 관람료, 현실화 논의

국가유산청은 5일 청와대에서 열린 하반기 주요 업무 보고에서 “대국민 공개토론회를 거쳐 오는 11월 중 새로운 궁능 관람료 기준을 발표할 것”이라고 밝혔다.

궁궐과 왕릉 관람료는 2005년 이후 20년째 동결돼 왔다. 경복궁과 창덕궁은 성인 기준 3000원, 창경궁·덕수궁·종묘는 1000원, 조선왕릉은 500~2000원 수준으로 운영 중이다. 그동안 물가 상승률과 관리 비용에 비해 관람료가 너무 낮게 책정됐다는 지적이 지속되어 왔다.

해외 주요 문화유산은 보존 재원 확보를 위해 관람료를 현실화하거나 외국인 대상 차등 요금제를 도입하는 추세다. 프랑스 베르사유궁전은 지난 1월 14일부터 유럽경제지역(EEA) 외 방문객을 대상으로 성수기 관람료를 32유로에서 35유로로 약 9.4% 인상했다. 일본 오사카성은 지난해 4월 1일부터 천수각 입장료를 600엔에서 1200엔으로 2배 올렸고, 히메지성은 지난 3월 1일부터 히메지시 비거주자 및 외국인 대상의 성인 입장료를 1000엔에서 2500엔으로 150% 인상했다.

국가유산청에 따르면 올해 상반기 전체 궁능 관람객은 전년 동기 대비 6% 늘었고, 외국인 관람객은 29% 증가했다. 관람 수요가 꾸준히 늘어나는 상황에서 문화유산의 가치를 제고하고 관리 체계를 정비하기 위해 요금 체계 개편에 나섰다는 설명이다.

궁능 관람료 현실화를 공식화한 국가유산청은 오는 11월 중 새로운 관람료 기준을 발표하고, 2027년 1월 1일부터 적용해 궁능 보존관리와 관람서비스 개선을 위한 안정적인 재원을 마련할 예정이다.

국가유산청 하반기 과제, 국제 협력·안전망·지역 상생

또한 국가유산청은 이날 업무 보고에서 ‘2026년 하반기 핵심 추진과제’를 발표했다. 3대 역점 과제는 ▷대한민국 브랜드 가치 제고 ▷365일 안전망 구축 ▷국민 일상 및 지역 상생 등이다.

국가유산청은 상반기에 제48차 유네스코 세계유산위원회를 성공적으로 개최해 한국의 세계유산 정책 위상을 높였다고 밝혔다. ‘부산 선언’ 채택과 ‘한국의 갯벌’ 확대 등재, 13만7000여 명의 대한민국관 방문 등도 주요 성과로 들었다.

국가유산청은 이러한 성과를 하반기에도 이어간다는 방침이다. 우선 대한민국 브랜드 가치를 높이기 위해 국제 협력과 유네스코 등재를 적극 추진한다. 제48차 세계유산위원회에서 채택된 ‘부산 선언’을 발전시킬 ‘부산 포럼’을 2027년 개최해 글로벌 유산 정책 리더십을 다진다. 이어 오는 11월에는 ‘단원고 4.16 아카이브’와 ‘수운잡방과 음식디미방’의 세계기록유산 아시아·태평양 지역목록 등재를, 12월에는 ‘한지제작의 전통지식과 기술 및 문화적 실천’의 유네스코 인류무형유산 등재를 추진한다. 아울러 보존·복원 기술을 바탕으로 이집트 라메세움 신전 등 8개국 대상의 유산 보존·관리 지원사업(ODA)을 실시한다.

안전망 구축 과제도 강화된다. 안동 봉정사 등 주요 사찰 5곳 주변에는 산불 대응용 대형 자동 스프링클러를 2027년까지 시범 설치한다. 또 9월부터는 국보·보물 등 중요문화유산 180건, 총 358개 CCTV 채널에 인공지능 기반 지능형 감지체계를 도입한다. 특별재난선포지역 내 국가유산 피해에는 최대 2000만원을 즉시 지원하는 긴급보호조치 제도도 운영한다.

국민 향유 확대와 지역 상생을 위한 사업도 추진된다. 현충사 등 주요 사적지 5곳의 녹지 공간을 2027년 시범 개방하는 ‘쉼표’ 프로젝트가 진행되며, 문화유산 숙박 체험 프로그램인 ‘K-헤리티지 스테이’도 새로 도입된다. 아울러 10월부터 11월까지는 국립고궁박물관 야외 공간을 예식 장소로 개방하는 ‘문화유산 속 결혼식’도 운영할 예정이다.

허민 국가유산청 청장은 “국제적인 관심과 참여 속에서 제48차 유네스코 세계유산위원회를 성황리에 마무리한 데 이어, 올해 하반기에도 우리 국가유산의 브랜드 가치를 전 세계에 확산해 나갈 것”이라며, “국민이 체감할 수 있는 국가유산 향유 프로그램과 규제혁신을 추진하는 적극행정을 이어가겠다”고 밝혔다.