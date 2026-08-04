[헤럴드경제=나은정 기자] 추석을 앞두고 일부 지자체에서 민생안정지원금 지급에 속도를 내고 있다. 고물가와 경기 침체로 위축된 소비를 살리고 주민들의 생활 부담을 덜기 위해 1인당 30만~50만원 규모의 지원금을 지역화폐나 선불카드 형태로 지급한다.

경남 의령군은 군민 1인당 50만원의 민생안정지원금을 지급한다. 대상은 올해 6월 30일 기준 의령군에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 2만4600명이다. 총 사업비는 125억원으로, 지원금은 의령사랑상품권(지류)으로 지급된다.

신청 기간은 오는 10일부터 다음달 11일까지다. 주소지 관할 읍·면 주민센터에서 접수하면 현장에서 즉시 의령사랑상품권을 받을 수 있다. 사용 기한은 올해 12월 31일까지다. 군은 신청 첫 주 출생연도 끝자리별 요일제를 운영하고, 거동이 불편한 군민을 위한 방문 신청 서비스도 함께 시행한다.

오태완 군수는 “민생안정지원금은 군민께 드린 약속을 실천하는 민선 9기의 대표 민생정책”이라며 “군민이 정책 효과를 체감하고 지역경제 회복에도 도움이 될 수 있도록 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

충북 영동군도 자체 예산으로 군민 1인당 30만원의 2차 민생안정지원금을 지급한다. 지급 대상은 지난달 1일 기준 영동에 주민등록을 두고 계속 거주 중인 군민이다.

신청은 오는 17일부터 10월 2일까지 주소지 행정복지센터를 방문하거나 온라인으로 할 수 있다. 지원금은 지역상품권으로 다음달 1일부터 순차적으로 지급된다. 사용 기한은 올해 말까지다.

영동군은 앞서 지난 1월 군민 1인당 50만원의 1차 민생안정지원금을 지급한 바 있다. 군 관계자는 “이번 민생안정지원금은 일회성 지원을 넘어 전 군민 지역화폐 지급체계를 실제로 운영하고 점검하는 농어촌 기본소득 준비의 첫걸음”이라며 “지원금이 지역 내 소비로 이어져 소상공인과 골목상권에 활력을 더할 수 있게 하겠다”고 말했다.

전북 완주군 역시 추석 전에 군민 1인당 30만원의 민생안정지원금을 지급한다. 지급 대상은 지난달 31일 기준 지역에 주민등록을 둔 군민과 결혼이민자, 영주권자 등 약 10만5000명이다.

신청은 다음달 8일부터 읍면 행정복지센터와 민원센터에서 받으며, 지원금은 군내에서 사용할 수 있는 선불카드로 지급된다. 사용 기한은 12월 31일까지다.

유희태 군수는 “지원금이 고물가로 어려움을 겪는 군민의 생활 안정과 지역경제 활성화에 마중물이 되길 기대한다”며 “불편 없이 지원금을 받도록 전력을 기울이겠다”고 말했다.