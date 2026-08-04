[헤럴드경제=최원혁 기자] 의사 겸 사업가 여에스더가 남편 홍혜걸과 유산 상속을 둘러싼 솔직한 대화를 나누며 미리 조치해 둔 재산 분배 유언을 언급했다.

3일 SBS 공식 SNS에는 “‘3천억 CEO’ 여에스더가 남편에게 미리 써둔 유언장 대공개?!”라는 제목의 ‘동상이몽2-너는 내 운명’ 예고 영상이 공개됐다.

영상에서 여에스더는 아침부터 방에서 운동하며 배우 남궁민이 주연을 맡은 드라마 ‘연인’을 시청했다.

여에스더는 “남궁민 역할이 내 이상형이다. 사랑하는 여자가 딴 남자한테 가도 받아주고 딴 남자 아내여도 지켜주고”라며 “그런 남자 있으면 진작에 (시집) 갔을걸”이라며 웃음을 자아냈다.

그러면서 “헤걸씨 같이 한 여자만 좋다는 사람이 아내 죽고 새장가 가더라”며 “그 마음 이해한다. 한 여자를 너무 사랑해서 그렇다”고 말했다.

이에 홍혜걸은 “그런 일이 있으면 안 되겠지만 난 반려견이랑 살 거다”고 답했다.

그러자 여에스더는 “새 아내 만나서 살았으면 좋겠다. 대신 결혼 계약서를 쓰고 만나라”고 했다. 그는 “결혼 잘못하면 재산분할이 복잡해진다”고 덧붙였다.

홍혜걸이 “너 죽으면 재산을 다 나에게 주긴 할건가보다”라고 하자 여에스더는 “내 재산의 10~20％ 정도 받으면 된다”고 단호하게 말했다.

이에 홍혜걸은 “내가 배우자인데 내가 다 가져야지. 어떤 유언을 남겨도 법적으로 최소 25%는 내 몫”이라고 말했고 여에스더는 “그런 날을 대비해 이미 다 조치해 놨다. 대략 20% 정도라고 알고 있으면 된다”고 답했다.

이어 “대신 이 집과 퇴직연금은 다 주겠다. 제발 아이들 몫은 빼앗지 마라. 새엄마가 들어오면 아이들 재산을 가져가는 경우도 있지 않냐”고 덧붙였다.

한편 여에스더는 서울대 의대를 졸업한 가정의학과 전문의로, 서울대 의대 선후배였던 의학전문기자 홍혜걸과 1994년 결혼해 두 아들을 두고 있다.