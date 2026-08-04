[헤럴드경제=장연주 기자] ‘한국의 닥터둠(Doom·비관론자)’으로 불리는 김영익 서강대 경제대학원 교수가 올 하반기 국내 경기 둔화와 미국 인공지능(AI) 투자 과열 가능성에 대비해 주식 비중을 줄이라고 조언해 눈길을 끈다. 그는 또 현금성 자산과 단기 채권은 늘릴 필요가 있다고 진단했다.

4일 구독자 33만명을 보유한 유튜브채널 ‘김영익의 경제스쿨’에 띠르면, 김 교수는 최근 공개된 영상에서 하반기 국내 증시를 좌우할 핵심 변수로 국내 경기 둔화와 미국 AI 투자 거품을 꼽으면서 이 같이 전망했다.

그는 “하루에 코스피가 1000포인트, 그 다음에 18% 변동한 건 42년간 주식시장을 지켜보면서 처음 있는 일이 아닌가 싶다”며 “코스피가 중기적으로는 최소 내년 상반기까지 고점과 저점이 낮아지는 국면이 이어질 가능성이 높으며, 코스피 추세선은 7000 안팎으로 당분간 상하 10% 내외 등락할 것으로 예상된다”고 밝혔다.

김 교수는 국내 경제가 상반기까지 수출 호조 등에 힘입어 양호한 흐름을 보였지만, 하반기부터는 둔화할 가능성이 있다고 진단했다. 특히 선행지수 순환변동치와 뉴스심리지수 등을 근거로 향후 경기 선행지수가 하락할 가능성이 높으며, 이에 따라 코스피도 조정도 이어질 수 있다고 내다봤다.

김 교수는 “하반기부터 선행지수가 떨어질 가능성이 높고 코스피도 조정을 받을 수 있다”며 “한번 떨어지기 시작하면 1년 정도 이어질 수도 있어 주가 조정 기간이 길어질 가능성도 있다”고 주장했다.

특히 그는 삼성전자 주가에 대해 “주식시장은 모멘텀이 중요한데 현재 모멘텀이 둔화되고 있다”며 “삼성전자 주가와 반도체 수출이 높은 상관관계를 보이지만 최근 관련 지표의 증가세가 꺾이고 있는 만큼, 경계할 필요가 있다“고 말했다.

다만, 삼성전자 주가가 최근 추세선 아래로 내려온 만큼 단기적으로는 반등할 가능성도 있다고 덧붙였다.

이와 함께 미국 AI 산업의 과잉 투자도 올 하반기 증시의 위험 요인이라고 강조했다.

김 교수는 국제결제은행(BIS)과 전미경제연구소(NBER)의 연구를 언급하면서, AI 기업들의 경쟁적인 투자가 사회 전체적으로 과잉 투자로 이어질 수 있다고 지적했다.

AI 서비스 수요가 예상보다 둔화하거나 투자 대비 생산성 향상이 충분하지 않을 경우, 기업의 수익성과 자금 조달에 문제가 발생할 수 있다는 지적이다.

김 교수는 “과거 IT 버블과 글로벌 금융위기 등의 사례를 보면, 시장의 위기가 장기적으로는 자산을 늘릴 기회가 될 수 있다”면서도 “현재는 불확실성이 큰 만큼 당장 공격적인 투자에 나서기보다는 현금과 만기가 짧은 채권 등을 확보해 향후 조정 국면에 대비해야 한다”고 조언했다.

현금을 충분히 보유하고 있다면, 주가가 크게 조정받을 때 다시 투자 비중을 늘릴 기회를 잡을 수 있을 것이란 전망이다.