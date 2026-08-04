갤럭시 시리즈 역대 최대 흥행…최다 사전 판매 기록 갤럭시 Z 폴드8 1등 공신, 여성 등 젋은층 비중 증가 통신사 유치전 돌입…4일 사전 예약 개통, 7일 정식 출시

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성전자가 ‘갤럭시 Z 폴드8’ 사전 예약 흥행몰이에 성공했다. 사전 예약 기간 1분에 약 140대씩 팔린 꼴로, 갤럭시 시리즈 전체(사전 예약 기준)를 통틀어 가장 많이 팔렸다.

통신 3사는 갤럭시 Z 폴더블폰 4일 사전 예약 개통을 시작으로, 오는 7일부터 공식 출시를 앞두고 고객 유치에 사활을 걸 전망이다.

4일 삼성전자에 따르면 지난달 28일부터 이달 3일까지 일주일 동안 진행된 갤럭시 Z 폴드8, 울트라, 플립8 국내 사전 예약 판매는 144만대로 집계됐다.

사전 예약 기준 역대 최다 판매 신기록이다. 지난해 갤럭시 Z 폴드7, 플립7 104만대(사전 예약 기간 7일)는 물론, 갤럭시 스마트폰 기준 가장 많이 팔렸던 2019년 갤럭시 노트10(11일) 138만대도 뛰어넘었다. 갤럭시 Z 시리즈가 7년 만에 기록을 다시 쓰며, 폴더블 2.0 시대를 연 것이다.

▶‘폴더블폰 2.0’ 시대 연 갤럭시 Z 폴드8, 아재폰 이미지 ‘탈피’= 1등 공신은 새로운 폼팩터 형태로 출시된 갤럭시 Z 폴드8이었다. 사전 예약 기간 갤럭시 Z 폴드8 판매 비중은 70%로 압도적으로 나타났다.

특히 삼성닷컴에서 구매한 사전 예약 고객 중 1030세대 비중이 절반을 차지했다. 숏폼, 웹툰, 게임, e북 등 콘텐츠 몰입에 최적화된 갤럭시 Z 폴드8을 중심으로, 대화면·멀티태스킹에 최적화된 갤럭시 Z 폴드8 울트라, 디자인에 중점을 둔 갤럭시 Z 플립8도 인기를 끌었다.

여성 고객 비중도 크게 늘었다. 삼성닷컴에서 갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8을 구매한 1030 여성 고객 수는 전작인 갤럭시 Z 폴드7 대비 ‘두배 이상’ 증가했다. 갤럭시 Z 폴드7은 남성 고객 중심의 구매 비중을 보였던 반면, 갤럭시 Z 폴드8·울트라 등은 여성 고객층까지 폭넓게 확보했다.

사전 예약 혜택도 흥행몰이에 기여했다. 칩플레이션 여파 속 글로벌 최저 수준의 출시가, 더블 스토리 혜택과 구독 프로그램 등이 국내 사전 판매 흥행을 이끌었다.

이외에도 사전 판매 기간 256㎇ 모델 구매 고객에게 512㎇로 업그레이드해 주는 더블 스토리지 혜택, 1년 뒤 기기를 반납하면 512㎇ 모델 기준가의 최대 50% 잔존가를 보장하는 New 갤럭시 AI 구독클럽 혜택 결합도 초반 흥행몰이에 이바지했다.

▶사전 예약 개통 4일, 공식 출시 7일…통신 3사 고객 유치 ‘박차’= 통신 3사는 4일 갤럭시 Z 폴드8, 울트라, 플립8 사전 예약 고객 대상 개통을 시작으로, 오는 7일 공식 출시를 앞두고 본격적인 고객 유치에 나선다.

SK텔레콤은 사전 예약 이후에도 이달까지 혜택을 이어간다. 이달 31일까지 갤럭시 Z 폴더블 단말로 넷플릭스 요금제 가입 및 계정 연결을 완료할 경우, 고객 모두에게 1만원 상당의 네이버페이 포인트를 지급한다.

또 ‘폭싹 속았수다’ 배경인 제주도 3박 4일 VIP 여행 패키지(총 5명 증정·인당 최대 4인 가족), ‘모태솔로지만 연애는 하고 싶어2’ 출연자처럼 스타일 변신을 할 수 있는 100만원 상당 뷰티 살롱 이용권 및 촬영권 등 혜택(총 50명 증정), ‘닭강정’을 보며 배달 음식을 즐길 수 있도록 배달의민족 3만원 상품권(총 1000명) 등을 제공한다.

KT도 온라인동영상서비스(OTT)와 동영상 스트리밍, 디바이스 혜택을 결합한 ‘초이스 더블’ 요금제를 선보였다.

▷초이스 더블 유튜브 프리미엄+넷플릭스 ▷유튜브 프리미엄 라이트+갤럭시 버즈 4·워치 할인 가격 제공 ▷세컨드 디바이스(두 번째 폰 및 웨어러블 기기)·TV·청소기 등 가전제품 할인 등이다. 여기에 이달까지 KT 할부플러스 KB국민카드, KT가족 만족 할부 신한카드 더블할인을 적용하면 월 70만원 카드 실적으로 24개월간 127만2000원 요금(단말) 할인을 받을 수 있다. 최대 15만원 캐시백 혜택도 제공된다.

LG유플러스는 플러스플랜(요금제 11만5000원) 이상 고객은 구글 AI 플러스 400㎇(제미나이 및 클라우드 저장 공간 포함)와 보상패스 전액을 할인받을 수 있다.

플러스플랜 105고객은 구글원 200㎇ 저장 공간 서비스와 보상패스 이용료 전액 할인 이용이 가능하다. 해당 혜택은 오는 10월 31일까지 이용할 수 있다. 구글원+보상패스 프리미엄 선택 고객은 유튜브 프리미엄 라이트를 6개월간 무료로 쓸 수 있다. 갤럭시 Z 폴드8 가입 고객은 유독을 통해 디즈니+ 스탠다드와 라이프 혜택도 3개월간 이용 가능하다.