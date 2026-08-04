이란의 협상 부인에 “현재 대화 중…2차 대전 이후 최대 공격하려다 취소” ‘지도부 제거’ 포함한 대대적 공격 옵션 공개 거론하며 이란에 강력 경고 “‘내일까지 호르무즈 개방’ 논의 중…그다음은 비핵화 논의, 시일 걸릴 것”

[1일1트] ‘트럼프를 알아야 세계를 압니다!’ 헤럴드경제신문 국제부가 1분 만에 훑어보는 트럼프 이슈를 [1일1트] 뉴스레터와 연재물을 통해 매일 배달합니다. 위 기사상단 제목·기자명 아래 <기사원문>을 클릭하시면 더 많은 트럼프 이슈를 만나실 수 있습니다.

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지시간) 이란과의 대화가 진행 중이고 “이번이 마지막 기회”라는 표현까지 쓰며 강도 높게 압박했다. 중동 국가의 요청을 받아들여 취소했다는 대대적 이란 공습을 언제라도 감행할 수 있다는 메시지로 해석된다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 취재진 문답 중 중동 국가의 요청으로 이란 공습을 취소했다고 언급하면서 “이란과 현재 대화 중이다. 이번이 그들(이란)이 좋은 문서(합의문)에 서명할 마지막 기회”라고 말했다.

트럼프 대통령은 “참수 전에 그들(이란)에게 모든 마지막 기회를 주고 싶다”면서 “우리는 이미 대규모 공격을 많이 했는데 그건 평범한 수준의 대규모 공격이었다. 그들이 정신 차리길 바란다”고 강조했다. 이란과 협상이 잘되지 않으면 이란 지도부 제거를 포함한 고강도 공격에 나설 수 있다는 위협인 것으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 지난 주말 단행하려다 사우디아라비아와 아랍에미리트, 카타르 등의 만류로 취소된 공격이 아주 강력한 수준이었다면서 실행됐다면 2차 세계대전 이후 최대 규모였을 것이라는 주장도 펼쳤다. 이번에 합의를 도출하지 못하면 감당하지 못할 수준의 공격을 받게 될 것이라는, 트럼프 대통령 특유의 압박 전술인 셈이다.

트럼프 대통령은 그러면서 이란과의 협상이 신속하게 진행될 것이라며 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안이 1단계로 논의되고 있다고 전했다. 그다음에는 이란 비핵화가 협의될 것이라면서 이 부분은 시일이 좀 걸릴 것이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 상선에 통행료를 부과하도록 놔두지 않겠다고도 했다.

트럼프 대통령은 3선을 노리지 않기 때문에 이란과의 합의 도출에 있어 시간에 쫓기지 않는다는 식의 발언도 했다. 11월 중간선거에 미칠 영향을 우려해 이란과 성급하게 종전을 도모한다는 미국 내 지적을 의식한 발언으로 보인다.

트럼프 대통령은 지난 1일 밤 중동 국가의 요청으로 이란에 대한 대대적 공격을 취소했다면서 신속한 합의를 촉구했다. 트럼프 대통령은 이날 오전 이란이 협상을 요청하고도 공개적으로는 이를 부인한다면서 이중적 행태라고 불만을 토로하기도 했다.

한편 트럼프 대통령은 이날 군인 가족 지원을 위해 ‘군인 배우자 위원회’를 설립하는 행정명령에 서명했다. 피트 헤그세스 국방장관의 부인 제니퍼 헤그세스가 위원장을 맡았다. 이란전쟁 장기화로 미군 사상자가 늘어나는 상황에서 위원회 설립을 통한 지원 강화로 군인과 그 가족을 달래려는 의도도 깃들어 있는 것으로 해석된다.

트럼프 대통령은 워싱턴DC 인공 연못 훼손 혐의로 기소된 남성에 대해 제닌 피로 워싱턴DC 연방검사장이 법원에 공소 기각을 요청한 것을 두고 “실수한 것이다. 정말로 실망했다”고 맹비난했다.

피로 검사장은 연못 훼손 이유가 부실 공사라고 판단했으나 트럼프 대통령은 고의적 파손이라는 입장을 고수했다. 피로는 폭스뉴스 진행자 시절부터 트럼프 대통령을 적극 옹호, 지난해 워싱턴DC 연방검사장에 발탁된 인사다.