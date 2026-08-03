카지노 개편안 두고 정부-업계 격돌 매출액 기준 기금 부과…파산 vs 합헌 기금 상한 15% 인상…업계 반발 커 5년 갱신제 도입… “투자 중단 위협”

[헤럴드경제=김명상 기자] 정부가 추진하는 카지노 제도 개편안을 둘러싸고 불거진 갈등이 정면충돌 양상으로 치닫고 있다. 카지노·관광업계는 관광진흥개발기금 부담률 상한 인상(10%→15%)과 5년 갱신허가제 도입 등 규제 강화에 따른 산업 위축을 우려한 반면, 문화체육관광부는 제도 정상화와 공공성 강화를 명분으로 내세우고 있다. 공방은 관광산업의 재정 건전성과 지속가능성이라는 가치의 충돌로 이어지는 모양새다.

매출액 기준 과세 두고 “징벌 규제” 반발

한국카지노업관광협회, 한국여행업협회, 한국MICE협회 등 12개 관광 관련 연합 단체는 3일 공동성명서를 내고 “정부가 추진 중인 5년 단위 카지노 갱신허가제 도입과 관광진흥개발기금 납부비율 상한 인상안(현행 10%→15%)을 즉각 철회하라”고 촉구했다.

문화체육관광부는 지난달 카지노 사업자의 관광진흥개발기금 최고 부담률을 현행 매출액의 10%에서 15%로 상향하고, 유효기간 제한이 없던 기존 카지노 허가 체계를 5년 단위 갱신제로 전환하는 법 개정 추진 의사를 밝혔다. 지난 1994년 관광진흥법 개정 이후 30여 년간 유지되어 온 틀을 깨고 제도 선진화와 재정 기여도를 높이겠다는 취지다.

업계는 이번 개편안을 관광 생태계 전반에 찬물을 끼얹는 징벌적 규제 폭탄으로 규정했다. 업계는 “카지노업은 당기순이익이 아닌 매출액을 기준으로 기금을 납부하는 구조로, 지난 10년간 국내 카지노 사업자의 절반가량이 영업 적자에 시달리면서도 국가 관광재정을 충실히 뒷받침해 왔다”며 “적자 상태에서도 부과되는 기금 부담률 상한을 (10%→15%) 올리는 것은 기업의 파산을 촉진하고 수만 명 종사자의 고용을 위협하는 행위”라고 지적했다.

이에 문체부는 같은 날 보도설명자료를 내고 조목조목 반박했다. 미국, 싱가포르, 마카오, 일본 등 세계 대부분 국가가 영업이익이 아닌 매출액을 기준으로 카지노세를 부과한다는 설명이다. 카지노업은 국가가 특별히 허가해 준 사행산업이므로 일반 기업과 다른 규제와 재정적 기여 의무를 지우는 것이 정당하다는 입장이다.

문체부는 “1999년 헌법재판소에서도 매출액 기준 부과에 대해 전원일치 합헌 결정한 바 있다”고 밝혔다.

기금 15% 상향에 763억 폭탄?…“사실 아냐”

정부가 외국인 전용 카지노 사업자의 관광진흥개발기금 부담률 상한을 현행 10%에서 15%로 높일 경우 주요 카지노 3개사의 기금 납부액이 763억 원 늘어난다는 주장에 대해서도 문체부는 사실이 아니라고 선을 그었다.

이는 현행 10% 부과율을 15%로 단순 적용해 계산한 결과라는 지적이다. 향후 개편안은 100억 원 이상 구간 전체에 15%를 적용하는 방식이 아니라, 고매출 구간을 신설해 해당 구간을 초과하는 매출에만 15%를 적용하는 누진 방식이어서 실제 추가 부담은 이보다 훨씬 낮아진다는 설명이다.

현행 관광진흥법 시행령상 카지노 사업자의 기금 납부율은 연간 총매출액을 기준으로 3개 구간으로 나뉜다. 세부적으로는 ▷매출액 10억 원 이하 사업장은 매출액의 1% ▷10억 원 초과 100억 원 이하 구간은 5% ▷100억 원을 초과하는 매출액에 대해서는 최고 구간인 10%의 부과율이 적용된다.

문체부 관계자는 “연 매출 3000억 원 이상에 납부율을 15%로 높인다는 것도 사실이 아니다”라며 “누진 구간 구성은 관광진흥법 시행령 개정 시 카지노 업계, 전문가, 학계 등과 충분한 논의를 거쳐 확정할 계획”이라고 밝혔다.

“영업이익 절반 이상 납부” 주장에 문체부 “회계 오류”

일부에서 언급한 “카지노 사업자들이 영업이익의 50~80%를 관광기금으로 납부하고 있다”는 주장에 대해 문체부는 회계상 개념을 혼동한 것이라고 지적했다. 관광기금은 영업이익이 발생한 뒤에 떼어가는 세금이 아니라, 영업이익을 계산하기 전에 이미 ‘비용’으로 빠져나간 항목이므로, 영업이익과 납부금을 직접 비교하는 것은 적절하지 않다는 입장이다.

문체부 관계자는 “관광기금 납부금은 영업이익을 산정하기 위해 이미 공제한 금액”이라며 “영업이익과 납부금을 직접 비교하는 것은 회계상 개념을 혼동한 것”이라고 설명했다.

5년 갱신제 도입…업계 “투자 위축 우려”

정부가 추진 중인 5년 갱신허가제 도입과 관련해 업계는 신뢰보호 원칙을 훼손하고 대규모 투자를 중단시킬 것이라고 반발했다. 업계는 “1994년 관광진흥법 개정 이후 영구허가를 전제로 장기적 투자를 이어나갔으나, 수천억에서 수조 원이 소요되는 복합리조트 특성상 5년마다 허가 취소 위험에 노출되면 대규모 신규 투자와 글로벌 자본 유치가 중단될 것”이라고 강조했다.

문체부는 유효기간이 있는 허가로의 변화가 특허 사업인 카지노업 제도의 정상화이며, 세계 주요국이 모두 주기적 심사를 채택하고 있다고 밝혔다. 카지노업은 1995년 이전 3년 단위 재허가 제도로 운영되다가 1994년 12월 법률 개정으로 유효기간 규정이 사라진 바 있다.

문체부는 기존 사업자의 지위를 전혀 보장하지 않고 사업자를 원점에서 재공고해 선정하는 마카오의 재허가 제도나 국내 보세판매장(면세점) 재허가 제도와는 안정성 측면에서 구별된다고 설명했다.

문체부는 “갱신허가제는 기존의 허가 조건을 지속 유지하고 있는지 여부를 정기적으로 점검하는 중간 평가 시스템”이라며 “카지노업은 그 특성상 진입이 자유롭지 못하며, 유사행위를 하는 자는 범죄행위로 처벌하는 특별한 업종인데 특정 민간사업자들에게 유효기간 없이 허가하는 제도는 유례를 찾기 힘들다”고 밝혔다.

글로벌 경쟁력 약화 논란도 불거져

동아시아권 국가들과의 경쟁력 격차에 대해서도 양측의 입장이 갈렸다. 업계는 마카오, 싱가포르, 필리핀, 일본 등이 규제 완화로 시장을 선점하는 상황에서 기금 인상과 규제 강화는 국부 유출로 이어질 것이라고 우려했다.

반면 문체부는 국내 카지노 업계가 제한된 경쟁 하에서 특허사업을 유지해 왔고 이미 정부로부터 규제 혜택과 세금 감면을 받고 있으므로, 과도한 차별이나 징벌적 규제를 받는 것이 아니라고 밝혔다.

또한 외국인 전용 카지노에는 내국인 허용 카지노인 강원랜드에 부과되는 폐광기금(13%), 중독예방치유 부담금(0.35%) 등 추가 부담금과 입장객 대상 세금, 고객 베팅 한도 제한 등이 적용되지 않는다고 전했다. 이미 상당한 제도적·세제 혜택을 누리고 있다는 설명이다.

향후 우려와 달리 영업환경도 비관적이지 않다는 입장이다. 문체부 관계자는 “국내 주요 카지노 사업자들은 코로나19와 같은 특별한 상황을 제외하면 수십 년간 비교적 안정적 수익을 기록해 왔다”며 “최근 K-컬처 인기와 방한 외래관광객 증가세를 감안하면 향후 영업환경을 비관적으로 단정할 수 없다”고 밝혔다.

한편 이번 관광 관련 연합 단체 공동성명에는 대한캠핑장협회, 서울특별시관광협회, 한국MICE협회, 한국PCO협회, 한국관광유람선업협회, 한국관광협회중앙회, 한국카지노업관광협회, 한국테마파크협회, 한국여행업협회, 한국호텔전문경영인협회, 한국호텔업협회, 한국휴양콘도미니엄경영협회 등이 참여했다.