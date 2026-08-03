제주공항 JDC면세점서…돌하르방·성산일출봉 등 담아

[헤럴드경제=정찬수 기자] KT&G가 제주 면세전용 제품 ‘에쎄 체인지 1㎎ 제주 에디션’과 ‘믹스 아이스 더블 제주 바캉스 에디션’을 제주공항 JDC면세점에 3일 출시한다고 밝혔다.

패키지 디자인은 돌하르방을 모티브로 여름철 제주 바다를 표현했다. ‘에쎄 체인지 1mg 제주 에디션’은 제주 시내면세점에서도 만나볼 수 있다. 가격은 보루당 각각 30달러, 34달러다.

이성은 KT&G 면세브랜드팀장은 “여름 휴가철을 맞아 제주도를 방문한 여행객들에게 특별한 경험을 제공하기 위해 이번 한정판 제품을 출시하게 됐다”며 “앞으로도 다양한 면세전용 제품 출시 등 브랜드 포트폴리오를 강화해 국내외 소비자들의 만족도를 높여갈 것”이라고 말했다.

한편 KT&G는 지난해 8월 면세전용 제품 ‘에쎄 체인지 더블 퍼플’에 이어 올해 1월 ‘에쎄 이츠 썸 핑크’, ‘에쎄 이츠 썸 블루’ 2종을 출시하는 등 면세용 제품을 선보이고 있다.