3일부터 21일까지 25명 모집…요양보호사 양성과정 운영, 자격증 취득 및 취업 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 최동민)는 경력보유 및 미취업 여성의 경제활동 참여를 지원하기 위해 3일부터 21일까지 ‘2026년 하반기 경력보유여성 등 일자리 지원사업(요양보호사 양성과정)’ 참여자를 모집한다.

이번 사업은 경력을 보유하고 있지만 현재 구직 중이거나 취업 경험이 없는 여성에게 직업교육과 취업 연계 서비스를 제공해 안정적인 사회 진출과 경제활동 참여를 지원하기 위해 마련됐다.

모집 대상은 주민등록상 동대문구에 거주하는 만 64세 이하 경력보유 및 미취업 여성이다. 다만 고용보험 가입자와 연매출 1억 원 이상 사업체 보유자, 올해 상반기 동일 과정 참여자는 신청 대상에서 제외된다.

모집 인원은 25명이며, 1차 서류심사와 2차 면접을 거쳐 최종 선발한다. 면접은 8월 26일 오후 진행될 예정이며, 최종 합격자는 8월 28일 개별 통보한다.

교육은 9월 2일부터 11월 2일까지 주 5일(월~금) 오전 9시부터 오후 5시 30분까지 전농동에 위치한 동대문요양보호사교육원에서 진행된다. 교육 과정은 요양보호사 국가자격 취득에 필요한 이론과 실기, 현장실습 등 전 과정을 포함하고 있다.

교육비는 무료이며, 시험 응시료와 자격증 발급비, 건강진단서 발급 비용은 본인이 부담한다. 교육 수료자에게는 교육 종료 후 3개월간 취업연계 서비스도 제공해 실제 취업까지 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

참여를 희망하는 구민은 동대문구 홈페이지 고시·공고를 참고하면 된다.

최동민 동대문구청장은 “돌봄 분야 전문인력 양성과 함께 지역 여성들의 경제활동 참여 확대를 위해 앞으로도 다양한 맞춤형 일자리 지원사업을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

사업과 관련한 자세한 사항은 동대문구청 청년정책고용과 일자리지원팀으로 문의할 수 있다.