세계경영사학회 학술대회서 재조명 ‘경계없는 시장 개척자’ 리더십 분석

롯데는 지난달 30일 캐나다 토론토에서 열린 ‘2026 세계경영사학회(World Congress of Business History)’에서 신격호(사진) 롯데 창업주의 기업가정신을 조명하는 연구가 발표됐다고 밝혔다. 세계경영사학회는 북미·유럽·일본 등 세계 각국의 경영사 연구자들이 4년마다 모여 연구 성과를 공유하는 국제학술대회다.

연구 발표는 백인수 오사카경제대학 교수가 ‘무경계 경쟁우위(Boundless Advantage): 국경을 넘나든 롯데 창업주 신격호의 기업가 여정에 대한 동태적 연구’를 주제로 진행했다. 백 교수는 2023년 ‘경계 없는 시장 개척자, 롯데 신격호’를 주제로 신 창업주의 기업가정신을 연구 발표했다. 이번에는 ‘무경계 경쟁우위’라는 새로운 개념을 통해 이를 재조명했다. ‘무경계 경쟁우위’는 국경·산업·조직 등의 경계를 넘나들며 획득한 지식과 자원을 새로운 성장 동력의 원천으로 전환할 수 있는 역량을 뜻한다.

연구에서는 신 창업주의 삶을 청년기, 중년기 초·후반, 노년기 등 네 단계로 나눠 시기별로 직면한 경계와 이를 극복한 사례를 분석했다. 문학·정치·산업·조직 분야에서 경계를 넘으며 발전된 신 창업주의 무경계 경쟁우위를 롯데그룹 성장의 배경으로 평가했다.

현대 경영인에게 던지는 시사점도 도출했다. 경영자는 경계 밖의 전문성을 학습하며 이를 조직에 접목하고, 장기적 관점으로 후임자 및 미래 인재를 육성해야 한다고 제시했다. 오스트리아 그라츠대학 크라우처 교수는 발표 자료 공유를 요청하며, 다른 나라의 초국가적 기업가정신 사례와의 국제 비교연구로 발전시키면 의미가 클 것이라는 의견을 제시했다.

백 교수는 “신격호 창업주의 기업가정신은 오늘날 기업가들에게도 지속 가능한 성장의 방향을 제시할 수 있는 사례”라며 “창업을 꿈꾸는 기업가라면 AI 시대에도 새로운 기회를 학습하고, 인재를 양성하며, 사회와 미래에 기여할 수 있어야 한다”고 말했다. 강승연 기자