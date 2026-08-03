- 3일 직원 700여명 참석…“도민 중심 소통행정·내년도 예산 확보 대응 등 행정력 집중” 당부

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도는 3일 도청 문예회관 대강당에서 박 지사를 비롯해 직원 700여 명이 참석한 가운데 민선 9기 첫 직원월례모임을 개최했다.

민선 9기 출범 이후 처음 열린 이날 월례모임은 국민의례와 공무원헌장 낭독, 이달의 우수 직원 시상, 초청특강 순으로 진행했다.

이 자리에서 박수현 지사는 ‘통하는 충남, 함께 만드는 도정’을 강조하면서 도민 중심 소통행정과 내년도 예산 확보 등에 행정력을 집중해 줄 것을 당부했다.

박 지사는 “취임 후 지난 한 달은 집중호우 대응과 내년도 정부예산 확보 등 충남의 미래를 위한 현안을 쉼 없이 챙긴 시간이었다”며 “현장에서 문제를 발견하고 도민과 소통하면 답을 찾을 수 있다는 사실을 다시 한번 확인했다”고 말했다.

그러면서 “1호 결재를 통해 도지사 집무실을 개방하고, 주요 정책 결재 과정도 투명하게 공개하는 것은 도민은 물론 실무 직원의 목소리도 더 가까이 듣고자 하는 것”이라며 “초심을 잃지 않고 도민과 함께하는 ‘통하는 충남’을 만들어 가겠다”고 강조했다.

우수직원 시상에서는 국토교통부 도시재생 공모사업과 인공지능(AI) 특화 시범도시 공모 선정, 배수개선사업 국비 확보 등 도정 성과를 이끌어 낸 직원과 부서를 격려한 뒤 “충남의 성과는 직원 여러분 한 사람 한 사람의 헌신과 노력으로 이뤄낸 값진 결과”라며 감사의 뜻을 전했다.

이어 직원들에게 내년도 예산안 편성이 마무리될 때까지 긴장을 늦추지 말 것을 주문했다. 박 지사는 “어려운 여건에도 불구하고 내년도 부처예산안이 전년 보다 8425억원 증가한 13조 2000억원으로 반영됐다”며 “정부안 편성 마무리까지 1개월도 채 안 남은 만큼 기획예산처 심의·반영 동향을 면밀히 파악하고, 문제가 있으면 제가 바로 움직일 수 있도록 해주시기 바란다”고 당부했다.

최근 장마철 재난 대응과 관련해서도 “큰 인명피해와 재산피해 없이 장마를 마무리할 수 있었던 것은 전 직원이 현장에서 선제적으로 대응해 준 덕분”이라며 “태풍과 집중호우, 폭염 등 여름철 재난에 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 도민의 생명과 안전을 지키는 데 최선을 다해 달라”고 강조했다.

마지막으로 박 지사는 직원들에게 도내에서 여름휴가를 보내며 지역경제에 활력을 불어넣는데 동참해 줄 것을 제안하고 “공직자들의 작은 실천이 지역 상권에 온기를 전하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.