최윤범 회장, 52주년 창립기념사 “세계 최고로 만든 원동력, 정련된 우리의 마음” “글로벌 시장에서 또 하나의 성공 신화 써 내려갈 것”

[헤럴드경제=서재근 기자] “모두가 함께 뜨겁게 타오르는 도가니와 풀무 속으로 들어가 더 큰 가치를 만들어냅시다.”

최윤범 고려아연 회장이 회사 창립 52주년을 맞이하며, 글로벌 핵심광물 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 비전을 제시했다. 글로벌 산업 경쟁과 핵심광물 공급망 재편이 가속화되는 가운데, 지난 반세기 동안 축적한 세계 최고 수준의 제련 기술력과 임직원의 역량을 바탕으로 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 복안이다.

2일 고려아연에 따르면 최 회장은 지난달 31일 창립기념사를 통해 “지난 한 해 묵묵히 자신의 자리를 지켜준 모든 임직원과 협력사 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 여러분과 함께 세상이 필요로 하는 더 나은 미래를 만들어갈 수 있어 자랑스럽다”고 말했다. 아울러 미국 크루서블 징크와 크루서블 메탈스라는 새로운 동료를 맞이하게 된 것에 대해서도 감사의 뜻을 전했다.

최 회장은 창립기념사 핵심 화두로 ‘도가니(Crucible)’를 제시했다. 그는 “회사 핵심 기술진, 그리고 사업추진단과 미국 통합제련소 건설 사업을 검토·추진하는 과정에서 프로젝트의 이름이 필요했고, 고민 끝에 떠오른 이름이 바로 ‘프로젝트 크루서블’이었다”며 “크루서블은 은을 녹여 정련하는 도가니이자, 뜨거운 불을 견디며 새로운 가치를 만들어내는 공간이라는 점에서 고려아연의 본질과 미래 비전을 가장 잘 담아낸 이름이라고 생각했다”고 설명했다.

그러면서 “앞으로 프로젝트 크루서블이 완공되고 온산에서 뛰는 우리의 심장이 미국 테네시에서도 뛰는 그날까지 우리의 마음 역시 이 뜨거운 도가니 속에서 더욱 단련되고 성장할 것”이라고 강조했다.

최 회장은 또 영풍·MBK파트너스와 벌이는 경영권 분쟁과 관련해 “많은 생각과 고민, 갈등과 번뇌를 느끼는 과정이었다. 지난 52년 동안 우리는 크고 작은 도가니와 풀무를 거쳐서 오늘의 고려아연으로 정제됐다”며 “어려운 상황이 있을 때 우리는 그것을 피하지 않았고, 정면으로 돌파하고, 조금씩 우리를 바꿔가고, 오늘보다 내일을 위해서 투자하고 노력하면서 오늘을 이룰 수 있었다”고 말했다.

아울러 최 회장은 지속가능한 혁신을 이루게 하는 실행력으로 구성원들의 ‘정련된 마음’을 꼽았다. 그는 “고려아연을 세계 최고의 종합 핵심광물 제련소로 만드는 것은 기계와 장비가 아니라 여러분과 우리의 정련된 마음”이라며 “이 경쟁력은 누구도 빼앗을 수 없고 돈으로 살 수도 없다”고 강조했다.

최 회장은 또 고려아연의 미래를 이끌 핵심 비전인 ‘트로이카 드라이브’의 추진 현황과 성과도 소개했다.

그는 “프로젝트 크루서블은 단순한 제련소 건설이 아니라 대한민국과 우방국의 산업 및 경제안보를 뒷받침하는 출발점”이라며 “온산제련소가 대한민국 산업화를 이끌었다면 미국 테네시의 크루서블 메탈스는 글로벌 첨단산업에 핵심광물을 공급하는 거점이 될 것”이라고 말했다.

마지막으로 그는 “지난 반세기 동안 세계 최고의 제련소를 만들었던 것처럼 이제는 글로벌 시장에서 또 하나의 성공 신화를 함께 써 내려가자”며 “여러분과 함께라면 고려아연은 그 무엇보다 강하다. 정직하게 문제를 바라보고, 온전히 몰입하며, 유연하게 행동하는 하나의 팀이 된다면 어떤 어려움도 이겨낼 수 있을 것”이라고 강조했다.

한편, 최 회장은 앞서 지난 6월 호주 수도 캔버라 총리 집무실에서 앨버니지 총리를 예방, 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 필요성에 대해 논의하고, 향후 협력 기회도 적극 모색하는 등 현장 경영에 적극 나서고 있다.