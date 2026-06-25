호주서 핵심광물 공급망 고도화 논의 호주 총리 “고려아녀, 운영 역량 검증된 신뢰받는 기업” “최 회장, 호주 산업·상생 등 이해도 높아” 美 프로젝트 크루서블 소개…제련업 협력 모색

[헤럴드경제=권제인 기자] 최윤범 고려아연 회장이 앤서니 앨버니지 호주 총리를 만나 핵심광물 공급망 강화와 제련산업 경쟁력 제고 필요성에 대해 논의했다. 양측은 핵심광물 밸류체인 고도화와 공급망 안정화를 위한 소통을 강화하고, 향후 협력 기회도 적극 모색하기로 뜻을 모았다.

고려아연에 따르면 최 회장은 지난 24일(현지시간) 호주 수도 캔버라 총리 집무실에서 앨버니지 총리를 예방했다. 엘버니지 총리는 이 자리에서 고려아연이 제련소 운영뿐 아니라 태양광과 풍력 기반 재생에너지, 그린수소 사업까지 추진하고 있는 점을 언급하며 호주 연방정부의 산업 육성 및 탈탄소 전환 정책인 ‘호주 미래 계획’과도 방향을 같이한다고 설명했다.

앨버니지 총리는 최 회장이 과거 고려아연 계열사인 호주 타운스빌 소재 썬메탈코퍼레이션(SMC) 최고경영자(CEO)를 맡았던 당시의 성과를 언급하며 “고려아연은 호주 내에서 운영 역량이 검증된 신뢰받는 기업”이라고 평가했다.

이어 “최 회장은 호주의 산업 환경과 지역사회와의 상생 등 호주에 대한 이해도가 매우 높은 분”이라며 “고려아연 역시 호주 정부의 자원·에너지 정책 방향에 가장 부합하는 기업”이라고 덧붙였다.

최 회장은 “고려아연은 지난 30년간 호주에서 제련업을 넘어 신재생에너지와 그린수소 등 다양한 사업을 추진하며 현지 산업과 지역사회 발전에 기여해 온 파트너”라며 “호주의 풍부한 자원과 고려아연의 제련 기술력, 다양한 사업 포트폴리오가 앞으로도 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

양측은 호주 내 다수 제련소가 경영난을 겪는 상황에서도 SMC가 기술 혁신을 바탕으로 생산 역량을 확대하며 높은 수익성을 유지하고 있다는 점에도 의견을 같이했다. 고려아연은 1996년 SMC를 설립한 이후 약 30년간 호주에서 제련사업을 운영해 왔으며, 이를 기반으로 신재생에너지와 그린수소 등으로 사업 영역을 확대하고 있다.

면담에서는 고려아연이 미국 정부와 함께 추진 중인 미국 테네시주 통합 제련소 건설 사업인 ‘프로젝트 크루서블(Project Crucible)’도 주요 의제로 다뤄졌다. 프로젝트 크루서블은 미국 내 핵심광물 공급망 구축과 전략광물 자립도를 높이기 위한 대표 프로젝트다.

최 회장은 고려아연의 제련 기술력과 미국 정부의 정책 지원을 기반으로 사업이 추진되고 있다고 설명했고, 앨버니지 총리는 이를 호주 정부가 참고할 만한 사례로 평가하며 호주 제련산업 경쟁력 강화를 위한 협력을 확대해 나가자고 제안했다.

한편, 호주 정부는 지난 2023년 ‘핵심광물 전략’을 발표하고 핵심광물 공급망 안정화를 국가 전략으로 추진하고 있다. 또한, 지정학적 공급망 리스크에 대응해 안정적 광물 공급망을 확보하려는 ‘핵심광물 생산 프레임워크’를 추진하고 있다.