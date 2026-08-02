현대경제연구원 보고서 집세 물가, 전세 공급 부족 등 여파로 상승세 전망 “민생·경제 안정을 위한 정책 노력 지속해야”

[헤럴드경제=서재근 기자] 올해 하반기 소비자물가 상승률이 최대 3.0%에 달할 수 있다는 전망이 나왔다.

현대경제연구원(이하 연구원)은 2일 발표한 보고서에서 기본 시나리오상 하반기 소비자물가 상승률을 2.7%(전망 범위 2.5~3.0%)로 제시했다.

연구원은 “상반기 물가 상승은 중동전쟁 이후 국제유가 급등에 따른 석유류 가격 상승이 주도했다”면서 “다만 최근 중동 리스크가 다소 완화되며 국제유가가 안정세를 보이는 만큼, 앞으로는 석유류를 제외한 품목의 물가 흐름에 주목해야 한다”고 강조했다.

품목별로는 하반기 농축수산물 물가가 폭염과 집중호우 등 기상 악화에 따른 공급 여건 악화로 상승 압력이 커질 것으로 점쳤다.

집세 물가도 전세 공급 부족과 대출 규제, 실거주 요건 강화 등으로 상승세가 이어질 것으로 전망했다.

공공서비스 물가 역시 지난해 통신요금 한시적 감면에 따른 기저효과 등으로 상반기보다 상승세가 확대될 것으로 내다봤다.

아울러 공업제품 물가 상승세는 소폭 둔화될 것으로 봤으나, 중동 리스크 재고조 시 상방 압력이 확대될 수 있다고 예상했다. 전기·가스·수도 물가와 개인서비스 물가는 상반기와 비슷할 것으로 봤다. 정부의 공공요금 동결 기조 등이 유지되면서 당분간 안정적인 흐름을 이어갈 것으로 전망했다.

연구원은 “중동 리스크 재확산과 슈퍼 엘니뇨 발생, 부동산 시장 불안, 임금 상승에 따른 비용 전가 등이 현실화할 경우 하반기 소비자물가 상승률이 3.0%까지 높아질 수 있다”고 밝혔다.

그러면서 “국제유가 변동성이 지속되는 가운데 전반적인 물가 상승 위험이 현실화할 가능성에 대비해 주요 품목별 물가 관리 체계를 강화하고 민생·경제 안정을 위한 정책 노력을 지속해야 한다”고 덧붙였다.

한편, 국가데이터처는 오는 4일 ‘2026년 7월 소비자물가동향’을 발표한다. 6월 소비자물가지수는 전년 동월보다 3.2% 올라 2023년 12월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 5월(3.1%)에 이어 두 달 연속 3%대다. 중동전쟁에 따른 국제유가 상승이 물가를 끌어올렸다.