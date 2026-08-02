1~5월 출생아 15.2%↑…연간 합계출산율 0.9명대 회복 전망 유소년 인구 10년 새 24.9%↓·고령인구 62%↑…인구 역피라미드 심화

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 출산 증가세가 이어지면서 연간 합계출산율이 7년 만에 0.9명대를 회복할 가능성이 커지고 있다. 다만 최근 출생아 증가에도 지난 10년간 누적된 저출생의 영향으로 유소년 인구는 4분의 1 가까이 감소한 반면 고령인구는 60% 이상 늘어 인구구조의 고령화는 계속 심화하고 있는 것으로 나타났다.

2일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 인구동향에 따르면 올해 1분기 합계출산율은 0.95명을 기록했다. 월별로는 4월 0.93명, 5월 0.85명으로 집계됐다. 통상 합계출산율은 상반기에 높고 하반기에 낮아지는 계절적 특성을 보이지만, 올해 5월까지의 흐름을 감안하면 연간 기준으로 0.9명을 넘어설 수 있다는 전망이 정부 안팎에서 나온다.

연간 합계출산율이 0.9명대를 기록하면 2019년(0.92명) 이후 7년 만이다. 우리나라 합계출산율은 2000년 1.48명에서 2017년 1.05명으로 낮아졌고, 2018년 0.98명으로 처음 1명 아래로 떨어졌다. 이후 2023년 0.72명까지 하락하며 역대 최저를 기록했지만, 2024년 0.75명, 2025년 0.80명으로 2년 연속 반등했다.

출생아 수도 뚜렷한 증가세를 이어가고 있다. 올해 1∼5월 누적 출생아는 12만2694명으로 지난해 같은 기간보다 15.2% 증가했다. 이는 2019년 이후 가장 많은 규모이며, 증가율 역시 관련 통계 작성 이후 가장 높다. 현재 추세가 이어질 경우 올해 연간 출생아 수는 지난해 25만4457명을 넘어 20만명대 후반까지 늘어날 가능성이 제기된다.

전문가들은 30대 인구 증가와 결혼 건수 회복, 혼인·출산에 대한 사회적 인식 변화 등이 최근 출산 증가를 이끌고 있는 것으로 분석한다.

하지만 출산 반등만으로 인구구조 변화의 흐름을 되돌리기는 어렵다는 지적도 나온다.

등록센서스 인구통계에 따르면 지난해 기준 0~14세 유소년 인구는 522만4936명으로 2015년보다 24.9% 감소했다. 최근 10년간 매년 2~4%대 감소세가 이어진 결과다.

반면 같은 기간 65세 이상 고령인구는 661만7378명에서 1072만2557명으로 62.0% 증가하며 처음으로 1000만명을 넘어섰다. 특히 85세 이상 초고령 인구는 52만5723명에서 114만8525명으로 두 배 이상 늘어 증가 속도가 더욱 가팔랐다.

이에 따라 지난해 기준 전체 인구에서 유소년 인구가 차지하는 비중은 10.1%에 그친 반면 고령인구 비중은 20.7%까지 확대됐다. 올해 들어서도 이러한 추세는 이어지고 있다. 국회예산정책처에 따르면 올해 4월 주민등록인구 기준 유소년 인구 비율은 10.1%로 지난해(10.5%)보다 낮아진 반면, 고령인구 비율은 20.4%에서 21.7%로 상승하며 초고령사회가 더욱 심화했다.

경제협력개발기구(OECD)도 최근 한국경제보고서를 통해 저출생과 고령화, 지역 간 격차 문제 해결을 위한 구조개혁이 필요하다고 진단했다. OECD는 재정정책으로 내수를 뒷받침하는 동시에 고령화에 대응하기 위한 중장기 재정 건전성 확보 노력이 병행돼야 한다고 권고했다.