[헤럴드경제=김보영 기자] 2026 북중미 월드컵에서 카보베르데의 32강 진출을 이끌며 깜짝 스타로 떠오른 골키퍼가 칠레 명단 구단 입단을 앞두고 유니폼 이름으로 ‘보지냐’(Vozinha)를 쓸 수 있게 됐다. 다만 비자와 개인 사정 등이 겹치며 실제 합류는 예상보다 늦어지고 있다.

AP통신은 1일(한국시간) 칠레 프로축구 1부리그를 운영하는 칠레축구협회(ANFP)가 콜로콜로 입단을 앞둔 보지냐가 유니폼에 자신의 애칭인 ‘보지냐’를 사용할 수 있도록 하는 특례를 만장일치로 승인했다고 보도했다.

앞서 칠레 명문 구단인 콜로콜로는 지난달 25일 보지냐를 영입한다고 알렸다. 현지 언론은 계약기간이 18개월이라고 전했다.

하지만 칠레 리그 규정이 문제가 됐다. 칠레 리그에서는 선수들이 유니폼에 ‘성’(姓)만 표기할 수 있다. 보지냐의 본명은 ‘조지마르 조제 에보라 디아스’다.

‘보지냐’는 포르투갈어로 ‘할머니’를 뜻하는 말로도 쓰인다. 맞벌이를 하던 부모 대신 할머니 손에서 자란 그의 성장 배경에서 비롯된 애칭으로, 선수 생활 내내 사용해 온 이름이다.

현지 언론에 따르면 보지냐는 유니폼에 애칭 사용을 허용하는 것을 콜로콜로 입단 계약의 조건 중 하나로 내걸었고, 구단은 협회에 특례를 요청해 이를 성사시켰다.

다만 유니폼 문제는 해결됐지만 실제 입단은 아직 마무리되지 않았다.

아니발 모사 콜로콜로 구단주는 지난주 “보지냐가 조만간 칠레에 도착해 메디컬 테스트를 받은 뒤 홈구장인 모누멘탈 경기장에서 공식 발표를 할 것”이라고 밝혔다.

그러나 AP통신에 따르면 보지냐는 당초 지난달 28일(현지시간) 칠레에 입국할 예정이었지만 비자 문제로 출국이 이틀 연기됐고, 이후에도 예정된 항공편에 탑승하지 않은 것으로 알려졌다.

이에 대해 콜로콜로 이사 하이메 피사로는 지난달 30일 취재진에게 “불과 몇 분 전에도 에이전트와 연락했다”며 계약은 여전히 유효하다고 강조했다. 그는 보지냐가 개인적인 문제를 해결하기 위해 일정 연기를 요청했다고 설명하면서도 구체적인 이유는 공개하지 않았다.

입국이 계속 미뤄지면서 현지에서는 다양한 추측도 제기되고 있다. 일부 매체는 보지냐가 모로코 구단 RS 베르카네와도 협상을 진행 중이라고 보도했다.

여기에 모사 구단주가 칠레축구협회 회의에서 보지냐와 아직 최종 계약서에 서명하지 않았다고 인정한 사실까지 알려지면서 팬들의 불안감은 더욱 커지고 있다.

보지냐는 지난달 막을 내린 2026 북중미 월드컵에서 잇따른 선방을 펼치며 카보베르데의 사상 첫 월드컵 32강 진출을 이끈 주역이다.

2024년부터 뛰던 포르투갈 2부 리그의 샤베스와 계약이 만료돼 ‘무소속’ 신분으로 북중미 월드컵에 출전했다가 화려한 조명을 받았다. 대회 전 5만명 수준이던 소셜미디어 팔로워는 현재 2959만명으로 급증했다.