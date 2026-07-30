최영일 전 대한축구협회 부회장. [연합뉴스]
최영일 전 대한축구협회 부회장. [연합뉴스]

[헤럴드경제=장연주 기자] 대한축구협회(KFA) 부회장이 한 일식집에서 법인카드로 1000만원 이상을 사용하고, 이후 해당 식당과 결혼까지 한 것으로 드러나면서 KFA 법인카드 사용 논란이 불거졌다. 더욱이 이 같은 사실은 문화체육관광부 감사에서 드러났지만, 문제삼지 않은 것으로 드러났다.

29일 JTBC 보도에 따르면, KFA 법인카드 결제내역에 서울의 한 일식집이 반복해 등장했다. KFA는 이 식당에서 2022년부터 4년 간 1676만원을 사용했는데, 이 중 최영일 전 부회장이 1161만원을 썼다.

이후 최영일 전 부회장은 2024년 2월 해당 일식집 사장과 결혼했고, 결혼 후에도 약 200만원을 식당에서 결제했다. 해당 식당은 축구협회에서 약 20㎞ 가량 떨어져 있다.

앞서 문화체육관광부 감사에서 관련 내용이 드러났지만 문제 삼지 않은 것으로 파악됐다.

가족 식당이라 사실상 최 전 부회장의 이익으로 귀결될 가능성이 높음에도 명백한 위법으로 보긴 어렵다고 결론을 내린 것으로 전해졌다.

최영일 전 부회장은 해당 논란에 대해 “식당이 조용하고 가성비 좋아 이용했던 것일 뿐”이라며 “성실히 소명해 문체부에서도 징계가 없던 사항”이라고 설명했다.

KFA 측은 2022년 12월 한 아동복 업체에서 330만원을 결제하기도 했다. 이에 대해 KFA는 “식대로 기억하는데 업주가 업종을 아동복 업체로 등록해 놨던 것”이라고 해명했다.

또 KFA는 2021년 3월 벨기에 한 항공사에 1억1719만원을 결제했다.

이에 대해 KFA 측은 “장비를 운송하기 위해 계약한 것”이라고 해명했지만, 어떤 장비를 어느 구간에 이동했는지는 밝히지 않았다.

김숙, ‘보복 운전’하던 매니저와 ‘손절’…“차 항상 부서져 있었다”

김숙, ‘보복 운전’하던 매니저와 ‘손절’…“차 항상 부서져 있었다”

[헤럴드경제=장연주 기자] 개그우먼 김숙이 보복 운전 습관을 고치지 못한 매니저와 결국 함께 일하지 않게 된 사연을 공개했다. 지난 29일 유튜브채널 ‘VIVO TV - 비보티
https://biz.heraldcorp.com/article/10825159

yeonjoo7@heraldcorp.com