[헤럴드경제=장연주 기자] 대한축구협회(KFA) 부회장이 한 일식집에서 법인카드로 1000만원 이상을 사용하고, 이후 해당 식당과 결혼까지 한 것으로 드러나면서 KFA 법인카드 사용 논란이 불거졌다. 더욱이 이 같은 사실은 문화체육관광부 감사에서 드러났지만, 문제삼지 않은 것으로 드러났다.

29일 JTBC 보도에 따르면, KFA 법인카드 결제내역에 서울의 한 일식집이 반복해 등장했다. KFA는 이 식당에서 2022년부터 4년 간 1676만원을 사용했는데, 이 중 최영일 전 부회장이 1161만원을 썼다.

이후 최영일 전 부회장은 2024년 2월 해당 일식집 사장과 결혼했고, 결혼 후에도 약 200만원을 식당에서 결제했다. 해당 식당은 축구협회에서 약 20㎞ 가량 떨어져 있다.

앞서 문화체육관광부 감사에서 관련 내용이 드러났지만 문제 삼지 않은 것으로 파악됐다.

가족 식당이라 사실상 최 전 부회장의 이익으로 귀결될 가능성이 높음에도 명백한 위법으로 보긴 어렵다고 결론을 내린 것으로 전해졌다.

최영일 전 부회장은 해당 논란에 대해 “식당이 조용하고 가성비 좋아 이용했던 것일 뿐”이라며 “성실히 소명해 문체부에서도 징계가 없던 사항”이라고 설명했다.

KFA 측은 2022년 12월 한 아동복 업체에서 330만원을 결제하기도 했다. 이에 대해 KFA는 “식대로 기억하는데 업주가 업종을 아동복 업체로 등록해 놨던 것”이라고 해명했다.

또 KFA는 2021년 3월 벨기에 한 항공사에 1억1719만원을 결제했다.

이에 대해 KFA 측은 “장비를 운송하기 위해 계약한 것”이라고 해명했지만, 어떤 장비를 어느 구간에 이동했는지는 밝히지 않았다.