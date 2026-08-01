“세계 에너지 지도 변화 중요한 역할할 것” “한국, 아르헨티나 광물 전략 부합하는 ‘최적 파트너’”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 아르헨티나를 순방 중인 이재명 대통령은 31일(현지시간) 한-아르헨티나 간 에너지 협력과 관련해 “한국은 아르헨티나에 주목하고 있다. 아르헨티나는 대표적인 셰일오일 유전인 ‘바카 무에르타(Vaca Muerta)’를 중심으로 생산을 확대하며 에너지 수입국에서 수출국으로 전환하고 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 하비에르 말레이 아르헨티나 대통령과의 정상회담을 앞두고 공개된 스페인어권 통신사인 EFE 통신과의 서면 인터뷰에서 “이번 방문에서 양국은 리튬 협력의 성공 경험을 바탕으로 ‘핵심광물 공급망 협력 양해각서(MOU)’를 체결한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 이번 방문을 통해 핵심 광물 분야에서 더 긴밀한 협력을 모색하고, 메르코수르(MERCOSUR, 남미공동시장)과의 무역 협정을 촉진하며, 에너지원을 다변화하겠다는 의지를 보였다.

양해각서와 관련해 이 대통령은 “핵심광물 공급망 전반의 협력체계를 구축하기 위한 것”이라고 설명했다.

또한 이 대통령은 한국이 특히 이차전지 소재 등 부문에서 첨단산업 역량을 갖추고 있다며 한국이 아르헨티나의 광물 고부가가치화 전략에 부합하는 “최적의 파트너”가 될 것이라고 강조했다.

이와 관련해 이 대통령은 살타주와 카타마르카주에 걸쳐 한국 기업인 포스코의 아르헨티나 자회사가 진행하는 ‘살 데 오로(Sal de Oro)’ 프로젝트를 양국 협력의 예시로 들기도 했다.

에너지 협력을 두고서도 한국 정유사인 HD현대오일뱅크가 올해 처음으로 아르헨티나 원유를 구매한 사례를 언급하고 “아르헨티나가 해상 병목 없는 안정적인 수송 여건을 갖추고 있어 세계 에너지 지도의 변화에서 더욱 중요한 역할을 할 것이라 생각한다”고 짚었다.

그러면서 이 대통령은 “이번 방문이 한국과 아르헨티나 간 에너지 협력의 새로운 출발점이 되기를 기대한다”고 강조했다.