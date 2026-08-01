1일 ‘세종뜨락 작은 영화관’ 60명 15~16일 ‘강변 모기장영화관’ 회당 20팀 빈백·모기장에 들어가 영화 관람

[헤럴드경제=신상윤 기자] 계속되는 열대야를 야외에서 영화를 보면서 날려버릴 수 있는 프로그램이 마련됐다.

서울시는 여름을 맞아 1일과 미디어아트 전시공간 ‘아뜰리에 광화’에서 ‘세종뜨락 작은 영화관’을 무료 운영한다고 밝혔다. 15~16일에도 아뜰리에 노들에서 ‘강변 모기장영화관’을 연다.

두 프로그램은 모두 무료 관람이 가능하다. 아뜰리에 광화와 아뜰리에 노들은 미디어아트 전시 플랫폼이다.

세종문화회관 외벽 미디어파사드 아뜰리에 광화에서는 이날 오후 8시 세종뜨락 작은 영화관을 운영한다. 상영작은 애니메이션 영화 ‘리틀 아멜리’이며 관람객들은 빈백에 앉아 영화를 감상할 수 있다. 관람객은 사전 신청자 50명과 현장 신청자 10명 등 총 60명을 모집한다.

노들섬 한강대교 하부 미디어파사드인 아뜰리에 노들에서는 15~16일 오후 8시 강변 모기장영화관이 운영된다.

최대 4명이 이용할 수 있는 대형 모기장 20개와 헤드폰을 활용한 야외 영화관으로, 상영작은 15일 ‘트롤: 밴드 투게더’, 16일 ‘씽2게더’다. 관람객은 하루에 20팀(팀당 최대 4명)을 모집한다. 인스타그램을 통해 신청할 수 있다.

이번 프로그램은 시범사업으로, 시는 향후 미디어아트 전시플랫폼을 공연, 영화, 체험 등 야간문화 콘텐츠를 즐길 수 있는 공간으로 확대할 방침이다.

최인규 서울시 디자인정책관은 “광화문광장과 한강이라는 서울의 대표 명소에서 시민들이 색다른 방식으로 여름밤을 즐길 수 있도록 이번 프로그램을 마련했다”며 “시범사업 운영 결과를 바탕으로 미디어아트 전시플랫폼을 활용한 상시 문화 프로그램을 확대해 가겠다”고 말했다.