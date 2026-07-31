문체부·삼양식품 방한 유치 맞손 K-푸드 파급력 관광 수요로 연결 민관 마케팅 역량 결합 모델 구축 불닭볶음면 매개체로 관광 홍보

[헤럴드경제=김명상 기자] ‘K-푸드’의 세계적 인기를 방한 관광 수요로 연결하는 민관 협력이 시작된다.

문화체육관광부와 삼양식품은 해외 방한객 유치를 확대하고 한국 관광 해외 홍보를 활성화하기 위해 31일 오후 국립현대미술관 서울관에서 업무협약(MOU)을 체결했다.

이번 협약은 K-푸드의 파급력을 실제 한국 방문 수요로 연결하기 위해 마련했다. 양 기관은 세계적인 브랜드 파워를 가진 민간의 해외 마케팅 역량과 정부의 관광 콘텐츠를 결합해 전 세계 소비자를 대상으로 일상 밀착형 관광 홍보 모델을 구축할 계획이다.

특히 이번 협약은 삼양식품의 글로벌 인기 제품인 불닭볶음면을 주요 매개체로 활용한다. 불닭볶음면은 매운맛을 통해 한국의 국가 이미지를 각인시키는 데 기여한다는 평가를 받고 있다. 이에 양 기관은 해외 소비자들이 일상에서 한국의 맛을 즐기는 경험이 한국 방문으로 이어지도록 교량을 구축할 계획이다. K-푸드의 파급력을 방한 관광의 동력으로 삼아 대한민국을 관광지로 각인시킨다는 구상이다.

문체부와 삼양식품은 현지 유통 채널에서 삼양식품 제품을 접할 때 한국 관광의 매력을 인지할 수 있도록 한국 관광 해외 광고 및 정보와 삼양식품 제품·콘텐츠를 연계한 온·오프라인 프로모션을 진행한다.

먼저 정보무늬(QR코드)가 있는 불닭볶음면 및 소스 제품을 활용해 한국 여행과 삼양식품 제품의 특징을 함께 담아내는 소비자 행사를 진행한다. 태국 방콕에서 열리는 ‘2026 한국 문화관광 페스티벌 러브코리아(8월 21일~23일)’에서는 삼양식품의 시식 체험으로 한국 라면을 즐기면서 한국의 문화와 놀이 등을 경험하는 공간을 마련해 한국 관광의 매력을 느낄 수 있도록 한다. 또한 양 기관이 보유한 공식 온라인 홍보 채널을 연계해 전 세계 이용자들을 대상으로 한국의 관광 정보를 확산하는 공동 캠페인도 전개해 나간다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 “해외 시장에서 K-푸드가 가진 파급력을 방한 관광 유치의 새로운 동력으로 활용할 계획”이라며 “정부의 한국 관광 콘텐츠와 민간기업의 해외 마케팅 역량이 상승효과를 발휘해 국가 브랜드를 높이고 대한민국이 세계인의 ‘대체 불가 여행지’로 도약하길 기대한다”고 밝혔다.