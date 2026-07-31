2021년부터 철도사고 사상자 175명 달해 탈선사고 60건 ‘한 달에 한 번꼴’

[헤럴드경제=양대근 기자] 최근 5년 반 동안 철도사고로 100명이 숨지고, 탈선사고는 한 달에 한 번꼴로 발생한 것으로 나타났다. 같은 기간 운행장애 559건 중 절반 이상이 차량고장이 원인인 것으로 드러났다.

31일 국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원(서울 양천갑)이 한국철도공사(코레일)로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 2021년부터 올해 6월까지 철도사고·철도준사고·운행장애는 총 866건으로 지계됐다. 철도사고 241건, 철도준사고 66건, 운행장애 559건으로, 운행장애가 전체의 64.5%를 차지했다.

이 기간 철도사고로 인한 인명피해는 총 175명으로, 100명이 숨지고 75명이 다쳤다. 2022년에는 59명의 인명피해가 발생해 가장 많았다. 물적피해액은 총 109억5000만원으로, 2023년이 35억9000만원으로 최대였다. 이는 운임반환료와 인건비 등이 제외되고 사고조사가 끝난 건만 반영된 만큼 실제 피해규모는 더 클 수 있다.

철도사고 유형별로는 공중교통사고가 89건으로 가장 많았다. 이어 탈선사고 60건, 건널목사고 38건, 직원안전사고 13건, 직원교통사고 10건, 충돌사고 9건 순이었다.

노선별로는 경부축에 사고와 운행장애가 두드러졌다. 경부선이 232건으로 가장 많았고, 경부고속선 110건, 호남선 62건, 중앙선 52건, 경원선 44건 순이었다. 경부선과 경부고속선을 합하면 342건으로 전체의 39.5%를 차지했다.

열차가 정상적으로 운행하지 못해 정차·지연 등 승객 불편으로 이어지는 운행장애는 차량고장에 집중됐다. 최근 5년 반 동안 발생한 운행장애 559건 가운데 차량고장이 300건으로 53.7%를 차지했다. 이 밖에 신호장애 64건, 급전장애 25건, 무정차통과 19건 등이 발생했다.

특히, 차량고장은 2021년 62건, 2022년 56건, 2023년 57건, 2024년 50건, 2025년 52건으로 5년 내내 연간 50건 이상 발생하며 뚜렷한 감소세를 보이지 않았다. 차량고장은 운행 중 정차와 장시간 대기, 후속열차 지연, 승객 환승 등으로 이어져 이용객이 직접 체감하는 대표적인 운행 차질 요인으로 꼽힌다.

차량고장 300건을 차종별로 보면 2004년 고속철도 개통 당시 도입된 KTX-1이 70건으로 가장 많았다. 이어 디젤기관차 55건, 전기기관차 41건, 전기동차 39건, KTX-산천 24건, ITX-마음 18건, KTX-원강 13건, KTX-이음 12건 순이었다. 고속열차 차량고장은 총 120건으로, 전체 차량고장의 40.0%를 차지했다.

올해 들어서도 KTX 정차·지연은 이어지는 상황이다. 사고로 이어질 우려가 있었던 철도준사고 중에서는 정지신호위반운전이 가장 많았다. 올해 상반기에만 9건이 발생해 지난해 연간 8건을 이미 넘어섰다.

황 의원은 “운행장애의 절반 이상을 차량고장이 차지했다는 것은 단순 지연을 넘어 철도 안전관리 전반에 보내는 경고 신호”라며 “국토부와 코레일은 차종별·부품별 고장 이력을 끝까지 추적하고 노후 차량과 반복 고장 부품의 관리 기준을 다시 세워야 한다”고 지적했다.