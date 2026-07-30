8월 1일 망원한강공원에서 ‘서울함 워터피크닉’ 연령별 풀장·물총 대결·EDM 파티 서울함·고속정 등 관람도 가능…예약 필요없어

[헤럴드경제=신상윤 기자] 서울 한강에 정박 중인 퇴역 군함 옆에서 물놀이, 워터슬라이드 등을 즐길 수 있는 여름 축제가 이번 주말 열린다.

서울시는 토요일인 다음달 1일 오전 11시~오후 5시, 망원 한강공원 내 서울함공원에서 이색 여름 축제인 ‘서울함 워터피크닉’을 개최한다고 30일 밝혔다.

서울함공원은 퇴역 군함 3척을 활용해 만든 함상 테마파크다. 올해 2회째인 이번 축제는 시원한 물놀이와 군함 관람을 동시에 즐길 수 있는 가족형 이벤트로 꾸려진다. 올해는 ‘한강페스티벌_여름’과 연계해 꾸며진다.

입장료는 1인당 1000원으로 별도 사전 예약 없이 행사 당일 현장에서 입장권을 구매하면 물놀이 시설과 서울함공원 관람·체험 프로그램을 모두 이용할 수 있다. 행사장에는 최대 6ｍ 높이의 워터슬라이드, 대형 풀장, 물대포, 버블 캐논(거품 대포) 등 다채로운 놀이 시설이 들어선다. 안전을 위해 영유아·초등학생 등 연령별로 이용 구역과 수심을 나누고 안전요원을 배치한다.

현장 이벤트도 풍성하다. 오후 2시30분에는 팀 대항 ‘서울함 대 참수리 물총 대결’이 열리고, 오후 3시부터는 시민 거리공연, 수중 보물찾기, OX 퀴즈 등 레크리에이션이 진행된다. 오전 11시와 오후 4시에는 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) 공연이 축제 분위기를 돋운다.

방문객들은 한강 위에 정박한 서울함, 참수리급 고속정, 돌고래급 잠수정도 둘러볼 수 있다. 어린이를 위한 키즈 놀이터가 운영되며 정박한 실제 군함 내부도 관람할 수 있다. 해군 예비역 대령이 직접 설명하는 함정 해설 도슨트는 오후 1시30분과 오후 4시, 두 차례 운영된다.

서울함공원은 한강버스 망원선착장에서 도보로 방문이 가능하다. 박진영 서울시 미래한강본부장은 “서울함공원에서 물놀이와 군함 관람을 함께 즐기며 가족, 친구와 특별한 여름 추억을 만들기를 바란다”고 했다.