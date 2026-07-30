[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 30일 군청 3층 중회의실에서 경북도청신도시 활성화를 위한 행정실무협의체를 구성하고 첫 회의를 개최했다.

행정실무협의체는 부군수를 단장으로 건설도시국장, 신도시 관련 부서장과 담당 팀장 등 26명으로 구성됐다.

이날 회의에서는 신도시 활성화 주요 과제와 향후 협의체 운영 방향을 공유했다.

또 경북도청신도시 활성화를 위한 핵심 과제로 도시첨단산업단지 내 투자유치 활성화, 2단계 지역 공동주택 조기 공급, 초등학교 추가 신설, 국립공공의대 유치, 도 산하기관 등 공공기관 이전, 문화·체육시설, 주차장 등 생활편의 시설 확충 등에 의견을 모았다.

협의체는 담당 팀장 중심의 실무회의도 정기적으로 열어 부서 간 정보 공유와 협업을 강화하고 신도시 활성화에 속도를 높인다.

안병윤 예천군수는 “경북도청신도시 활성화는 민선 9기 군정의 최우선 과제인 만큼 신도시를 자족도시로 완성하는 일이 무엇보다 중요하다”며 “원도심과의 선순환 구조를 만들고 예천군 전체의 성장동력이 될 수 있도록 신도시 활성화 업무에 최선을 다할 것“이라고 말했다.