국민은 주거비, 청년은 일자리 불안 가장 우려 향후 20년 최대 변수로 인구구조 변화 지목 국민은 삶의 안정, 청년은 성장동력 강화 중시

[헤럴드경제=양영경 기자] 일반 국민과 청년층이 우리 사회의 가장 심각한 문제로 ‘부동산·주거 불안’을 공통적으로 지목한 것으로 나타났다. 다만 현재 가장 큰 불안 요인과 국가 발전 전략에서 중시하는 가치에서는 세대별 인식 차이가 뚜렷했다.

박홍근 기획예산처 장관은 29일 서울 정동 콘퍼런스하우스 달개비에서 열린 미래전략자문회의에서 민간 전문가들과 함께 국민·청년 대상 설문조사 결과를 공유하고 향후 국가 발전 방향을 논의했다.

앞서 기획처는 지난 6월 23~29일 만 19세 이상 국민 1000명과 만 19~34세 청년 500명을 대상으로 온라인 설문조사를 진행했다.

그 결과 국민의 25.7%, 청년층의 27.8%는 우리 경제·사회가 직면한 가장 큰 문제로 ‘부동산 및 주거 불안정’을 꼽아 두 집단 모두에서 가장 높은 응답률을 기록했다.

불안을 느끼는 원인에서는 세대 간 차이가 확인됐다. 국민은 ‘주거비와 생활비 부담’(24.0%)을 가장 큰 걱정거리로 꼽아 생활 안정에 무게를 뒀다. 반면 청년층은 ‘일자리 및 사업의 불안정’(36.4%)을 가장 큰 불안 요인으로 선택해 고용 여건에 대한 우려가 더 큰 것으로 나타났다.

미래 대한민국의 모습에 대해서도 비관적인 전망이 우세했다. 일반 국민의 43.6%, 청년층의 61.6%는 20년 뒤 우리나라의 전반적인 경제·사회 상황이 현재보다 악화할 것으로 전망했다.

반면 현재와 비슷한 수준을 유지할 것이라는 응답은 일반 국민 27.5%, 청년층 25.8%였으며 개선될 것으로 전망한 응답은 각각 28.9%, 12.6%로 집계됐다.

20년간 대한민국의 변화를 결정할 핵심 변수로는 국민(47.8%)과 청년층(43.8%) 모두 ‘인구구조 변화’를 가장 많이 선택했다.

국가 중장기 발전 전략에서 우선해야 할 가치에 대한 인식도 엇갈렸다. 국민은 ‘국민 삶의 안정과 행복 증진’(27.2%)을 가장 중요한 가치로 꼽았고 청년층은 ‘경제성장과 산업경쟁력 강화’(31.6%)를 최우선 과제로 평가했다.

기술·산업 분야에서는 국민이 ‘산업 간 격차 완화와 동반성장 기반 조성’(35.5%)을, 청년층은 ‘실패를 허용하는 연구개발(R&D) 지원 확대’(34.6%)를 가장 중요하게 봤다. 노동시장 분야에서는 국민은 ‘사회안전망 강화’(33.2%)를, 청년층은 ‘신규 일자리 창출’(31.4%)을 우선 과제로 선택했다.

박 장관은 “미래 전략은 정부가 일방적으로 결정하는 것이 아니라 국민과 전문가의 다양한 의견이 함께 반영될 때 의미를 갖는다”며 “국민, 특히 청년 세대의 기대와 우려를 바탕으로 앞으로 20년 뒤 대한민국의 청사진을 차근차근 마련해 나가겠다”고 말했다.