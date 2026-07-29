국토부 대광위, 제2차 간선급행버스체계 종합계획 확정고시 인천 영종대로 BRT 신설하고 세곡~내곡~위례 3단계 구간 완성

[헤럴드경제=소민호 기자] 2030년까지 인천 영종대로와 서울 세곡~내곡~위례 등 38개 도로 구간에 간선급행버스체계(BRT, Bus Rapid Transit)가 완성된다. 이렇게 되면 BRT 주행차로가 지금보다 2배 증가하게 된다. 자율주행 BRT 노선은 3배까지 늘어난다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 BRT의 효율적 건설을 위한 5년 간의 중장기 정책방향과 추진과제를 담은 ‘제2차 간선급행버스체계 종합계획(2026~2030)’을 마련, 확정고시한다고 29일 밝혔다.

국민의 광역 통행 편의성을 높이고 승용차 중심의 이동을 대중교통 중심으로 전환하는 등 일상생활의 이동 여건을 개선하기 위한 목적이다. 대광위는 종합계획에서 ‘도로 위의 지하철’이라 불리는 BRT를 구현하기 위해 ‘국민의 일상을 더 가깝고 편리하게 연결하는 BRT’로 비전을 제시했다.

또 BRT 전용 주행로 2배 확대, 통행속도 20% 제고, 친환경 수소·전기버스 비중 50% 이상 확대, 자율주행 BRT 노선 3배 확충 등 4대 핵심 목표를 설정했다.

대광위는 2030년까지 전국에 38개 BRT 노선을 구축하기로 했다. 이를 시현하기 위한 총사업비는 1조6000억원이며, 이 가운데 국비는 지방권 4076억원 등 모두 5300억원이다. 지역 간 교통격차를 완화하기 위해 지방 대도시권 투자를 대폭 확대하는 방향으로 계획이 수립된 셈이다.

공항, 철도역, 버스터미널 등 주요 교통 거점과 유기적으로 연결해 환승 중심의 통합 교통체계를 구축하고, BRT가 단순한 버스 노선을 넘어 다양한 교통수단과 연결하는 핵심 축으로 기능하도록 연계성을 강화한다.

공항 연계 BRT로는 인천 영종대로, 경남 진해와 부산 가덕도신공항, 대구 아양신암로 등이 선정됐다. 철도 연계는 인천 독배로, 경남 3·15대로, 충남 공주~세종이, 주거 연계로는 서울 세곡~내곡~위례 3단계 구간, 부산 신호~하단, 광주 운암~두암~각화 등이 대표적이다. 교통 연계 BRT는 대구 대명~비산, 광주 백운~매곡, 대전 외삼~유성 등이 있다.

광역 연계 사업으로는 경남 창원진해~부산강서~하단~대티역, 충북 오송역~세종 국회의사당, 충북 청주~세종, 서울 송파 복정역~성남 오리역, 경남 창원 성산구~부산 진해구, 세종 버스터미널~천안아산역 등이 추진된다.

이번 종합계획에는 교통 약자를 비롯한 국민의 이동권을 강화하고 대중교통 경쟁력을 높이기 위해 BRT의 정시성과 편의성도 한층 강화한다.

무장애(Barrier-Free) 정류장 표준화 마련, 승강장과 차량 간 단차 최소화, 저상버스 확대, AI 기반 운영·관제 고도화를 통해 이동 편의를 개선하고, BRT 서비스 수준 평가와 재정 지원을 연계하는 성과관리 체계를 구축해 이용자가 체감하는 대중교통 서비스 품질도 높여 나갈 계획이다.

또 친환경 차량, 자율주행 등 신 교통기술을 활용해 미래 모빌리티 시대에 선제적으로 대응하는 BRT 교통체계도 조성한다. 수소·전기버스 도입을 확대하고, 자율주행 기반의 정밀 운행과 실시간 관제 기술 적용 및 신 교통형 차량 개발 등을 통해 교통 환경 변화에 대응해 나갈 계획이다.

김용석 대광위 위원장은 “제2차 BRT 종합계획은 단순한 버스 인프라 확충을 넘어, 5극 3특을 연결하는 광역교통망의 핵심 축으로 BRT를 육성하는 중장기 청사진”이라며, “광역권 간 연계와 주요 거점과 환승 체계를 고도화해 국민이 더욱 빠르고 편리하게 이동할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 밝혔다.