업무협약 10개월…실습자재 지원·현장실습·취업 연계 성과 청년층 유입 확대·건설현장 숙련공 부족 해소 기대

[헤럴드경제=김용훈 기자] 건설근로자공제회와 한솔홈데코가 마루 시공 분야 전문기능인 양성과 취업 연계를 위한 협력을 본격화한다. 숙련공 부족과 고령화가 심화되는 건설현장에 청년층 유입을 확대하고 현장 중심의 실무인력을 체계적으로 육성하기 위한 취지다.

건설근로자공제회는 지난해 9월 한솔홈데코와 체결한 ‘마루 기능인 양성 및 취업 활성화’ 업무협약(MOU) 이후 지난 10개월간 다양한 협력사업을 추진해 왔다고 28일 밝혔다. 두 기관은 단순한 협약에 그치지 않고 훈련과 취업을 연계하는 실질적인 협력 체계를 구축하는 데 집중했다.

주요 협력 내용은 훈련 일정에 맞춘 친환경 실습자재 지원, 훈련 수료생 대상 현장실습과 취업 연계, 청년층의 마루 시공 분야 진입을 위한 인식 개선 홍보, 훈련기관과 마루 시공업체 간 협력 강화 등이다. 이를 통해 교육부터 취업까지 이어지는 현장 맞춤형 인력 양성 체계를 마련했다.

두 기관은 앞으로도 훈련기관과 마루 시공업체가 참여하는 협력 간담회를 지속 개최해 산업현장의 의견을 훈련과정에 반영하고, 현장 수요에 맞는 기능인 양성과 취업 연계 체계를 더욱 강화할 계획이다.

권혁태 건설근로자공제회 전무이사는 “민간기업과의 긴밀한 협력을 통해 수요자 맞춤형 기능훈련부터 현장실습, 취업 연계까지 이어지는 훈련체계를 구축하고 있다”며 “산업현장이 필요로 하는 전문 기능인력을 지속적으로 양성해 청년 일자리 확대와 건설산업 인력난 해소에 기여하겠다”고 말했다.