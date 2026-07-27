[헤럴드경제=장연주 기자] 인도네시아 프로축구 페르시자 자카르타를 지휘하는 신태용 감독이 선수 폭행 논란과 관련해 대한축구협회 공정위원회로부터 자격 정지 1년 징계를 받은 것으로 밝혀졌다. 이에 대해 신 감독의 소속팀 페르시자 구단은 “신 감독에게 변함없는 신뢰와 지지를 보낸다”고 밝혔다.

페르시자 구단은 26일(현지시간) 홈페이지를 통해 성명을 내고 “대한축구협회가 신태용 감독에게 내린 징계에 대해 구단은 대한축구협회와 직접 교차 검증을 실시했다”며 “팀 전체의 안정적인 분위기를 유지하고 최근 유포되는 모든 정보를 정확하게 확인했다”고 밝혔다.

구단은 “대한축구협회는 신태용 감독에게 자격정지 1년 징계를 내렸다”며 “해당 징계는 대한민국에서만 적용되며, 페르시자를 포함해 대한민국 밖에서 진행되는 신 감독의 활동에는 영향을 미치지 않는다”고 강조했다.

이어 “페르시자 구단은 대한축구협회의 결정을 존중하는 동시에 신 감독이 최선을 다해 팀을 만들어 나갈 수 있도록 변함없는 신뢰와 전폭적인 지지를 보낸다”고 덧붙였다.

앞서 신 감독은 지난해 8월 K리그1 울산 HD 사령탑으로 부임했다가 선수들과 불화설에 이어 선수 폭행 논란까지 불거지며 2개월여 만에 계약이 해지됐다. 특히 부임 직후 선수들과 상견례 자리에서 특정 선수의 뺨을 손바닥으로 강하게 치는 장면이 담긴 영상이 공개되면서 논란은 더욱 확산됐다.

대한축구협회는 지난해 12월 신 감독 사건에 대해 울산 구단에 사실관계를 알려달라는 공문을 보내 본격적인 조사에 나섰고, 이달 초 공정위원회를 열어 신 감독에게 자격정지 1년 징계를 내린 것으로 알려졌다.

신태용 감독은 울산을 떠나 약 8개월 동안 야인으로 지내다가 지난 6월 페르시자 사령탑으로 부임했다. 이후 페르시자는 제주 SK 소속의 권창훈을 영입하며 새 시즌을 준비하고 있다.