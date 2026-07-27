말아넣는 롤러블폰 개발 박차 중국 업체들도 시제품 선보여 상표 출원·콘셉트폰 공개 등

삼성전자가 ‘롤러블폰’ 상용화에 박차를 가하고 있다. 앞서 공개했던 트라이폴드폰에 이어 롤러블폰 등장까지 예고하면서 차세대 폼팩터(기기)를 둘러싼 경쟁도 가속화할 전망이다.

23일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026 제품 브리핑’에서 문성훈 삼성전자 모바일 경험(MX)사업부 하드웨어 담당(부사장)은 롤러블폰 진행 상황을 묻는 질문에 “오랜 시간이 걸릴 테지만 상용화를 준비 중”이라고 밝혔다.

롤러블폰은 화면을 접는 폴더블폰과 다르다. 화면 일부를 기기 안쪽으로 말아 넣어두다가, 필요시에 꺼내는 형태의 스마트폰이다. 기존 화면보다 ‘1.5배’ 정도 화면이 커지는 게 특징이다.

국내에서는 LG전자가 세계 최초로 롤러블폰을 공개한 바 있으나, 스마트폰 사업에 철수하면서 빛을 보지 못 했다. 지난 2024년 정기 주주총회에서 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX) 부문 사장은 롤러블폰, 슬라이더블폰 등 연구 진행 사실을 밝히기도 했다.

노 사장은 롤러블폰 등 출시 계획에 대해 “제품 완성도와 소비자 가치를 가장 중요하게 생각하고 있다”며 “활용할 수 있는 콘텐츠, 서비스 등이 충분히 갖춰지고 생태계까지 성숙하는 시점에서 상용화하기 위해 지속해서 선행 개발을 하고 있다”고 말했다.

해외에서도 롤러블폰 개발에 집중하고 있다. ‘두 번’ 접는 폴더블폰을 삼성전자보다 앞서 선보인 중국 기업 화웨이가 롤러블폰 개발에 공을 들이고 있는 것은 물론, 오포도 롤러블폰 시제품을 선보이며 세계 최초 출시에 잰걸음 중이다.

업계에서도 차세대 폼팩터로 롤러블폰을 꼽는다. 롤러블폰에 대한 소비자 선호도가 적잖을 것으로 예상되기 때문이다. 실제로 LG전자 롤러블폰 공개 이후 소비자들 사이에서는 “이대로 사라지기에는 아까운 제품” “두꺼운 폴더블폰 보다 낫다” 등 호평이 이어졌다.

다만 삼성전자가 롤러블폰을 출시하기까지는 시간이 필요할 것으로 예상된다. 문 부사장도 “오랜 시간이 걸릴 것”이라고 밝혔다.

이미 ‘갤럭시Z 롤’ ‘갤럭시Z 슬라이드’ 등 상표를 출원했고, 올해 초 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26에서 삼성디스플레이가 ‘슬라이더블폰’ 콘셉트폰도 공개한 바 있다. 그럼에도 롤러블폰 기술 상용화가 만만찮음을 시사하는 대목이다.

한편 지난 22일(현지 시간) 영국 런던 올드 빌링스게이트에서 열린 ‘갤럭시 언팩 2026’에서 ‘4대3’ 비율로 엔터테인먼트 경험을 극대화한 갤럭시 Z 폴드8을 공개했다. 4대3 비율로 새롭게 등장하는 갤럭시 Z 폴드8은 기존 폴드보다 가로 폭이 넓어지고, 세로 길이가 줄어든다. 외부 디스플레이 5.5인치, 내부 디스플레이 7.6인치가 적용된다.

기존 갤럭시 Z 시리즈에 새로운 폼팩터인 갤럭시 Z 폴드8을 추가해 세계 폴더블폰 시장 선구자 위치를 공고히 한다는 계획이다.

런던=고재우 기자