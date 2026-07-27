청결·위생 및 시설관리 산업 전문 전시회 ‘ISSA SHOW ASIA 2026’이 오는 9월 16일부터 18일까지 사흘간 서울 코엑스 마곡전시장에서 열린다.

행사 기간에는 참가기업과 실수요 바이어를 연결하는 PM·FM(시설·자산관리) 1:1 구매상담회가 함께 운영된다. 상담회는 ISSA SHOW ASIA 2026 공동 주최기관인 ISSA(세계청결산업협회)와 메쎄이상이 마련했으며, PM·FM 기업과 공공시설, 호텔 등 시설관리 분야 바이어가 참가기업과 구매 상담을 진행할 예정이다.

상담회에는 시설관리 기업을 비롯해 집합건물 및 공동주택 관리사, 지방자치단체, 공공체육시설 운영기관, 유아·노인 복지시설, 공공청사, 문화시설 등 다양한 시설의 구매 및 운영 담당자가 참석할 예정이다.

참가 대상은 ISSA SHOW ASIA 2026 참가기업으로, 자율주행 청소로봇, 스마트클리닝 장비, AI 기반 시설운영 솔루션, 청소장비, 위생관리, 감염관리, 방역 등 관련 제품과 서비스를 보유한 기업이다.

주최 측은 이번 구매상담회를 통해 참가기업은 수요처와 직접 상담하며 제품과 기술의 활용 가능성을 확인하고, 바이어는 다양한 솔루션을 비교·검토할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

ISSA SHOW ASIA 2026에서는 구매상담회와 함께 산업 전문 교육 및 특별 프로그램도 운영된다. 행사에서는 청결·위생 및 시설관리 산업의 최신 기술과 시장 동향을 공유하고, 국내외 기업 간 비즈니스 교류를 지원할 예정이다.

현재 ISSA SHOW ASIA 2026 구매상담회 참가기업과 바이어를 모집하고 있으며, 자세한 내용은 ISSA SHOW ASIA 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.