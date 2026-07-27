건설 수요 증가에 맞춘 실무형 직업교육 운영...8월 12일까지 도배·타일·건축목공 3개 과정, 총 30명 모집

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 김경대)는 국제업무지구 조성과 지역 내 대규모 재개발이 본격화되면서 건설 분야 전문인력 수요가 빠르게 증가하는 점을 반영, ‘골라잡(job)고 뚝딱! 건설분야 전문인력 양성과정’을 개설하고 훈련생을 모집한다.

이번 과정은 건설 현장에서 수요가 높은 도배, 타일, 건축목공 분야의 직업교육훈련으로 구성됐다. 단순한 자격증 취득에 그치지 않고, 교육 수료 후 현장에 바로 투입될 수 있도록 실무 중심으로 운영하는 것이 특징이다.

신청 기간은 8월 12일까지이며, 지원 대상은 용산구에 주민등록이 돼 있는 미취업 구민이다. 참여를 희망하는 구민은 신분증을 지참해 용산구청 1층 일자리플러스센터를 방문하거나 전자 우편으로 신청하면 된다.

참여신청서는 용산구청 누리집 내 고시·공고란에서 내려받을 수 있다. 모집 인원은 과정별 10명씩 총 30명이며, 면접을 통해 최종 선발한다. 중복 지원은 할 수 없다.

훈련은 8월 25일 건설업 기초안전보건교육을 시작으로, 8월 말부터 과정별로 순차 진행된다.

세부 일정은 ▷도배기능사 과정이 8월 27일부터 10월 2일까지 ▷건축목공기능사 과정이 9월 1일부터 10월 8일까지 ▷타일기능사 과정이 9월 10일부터 10월 7일까지다. 도배와 건축목공 과정은 각각 25회, 총 200시간으로 운영되며, 타일 과정은 17회, 총 136시간으로 진행된다.

모든 과정은 평일 오전 9시부터 하루 8시간씩 운영된다. 교육 종료 후에는 집수리가 필요한 지역 내 취약계층 가구와 연계한 현장실습 기회도 제공, 참여자들이 짧은 기간 안에 현장 실무 역량을 집중적으로 키울 수 있도록 지원할 계획이다.

교육비는 전액 무료다. 다만, 개인별 공구 구입비는 본인이 부담해야 한다.

김경대 용산구청장은 “이번 ‘골라잡(job)고 뚝딱! 건설분야 전문인력 양성과정’은 대규모 재개발이 예정된 용산구의 지역 여건에 맞춰 구민들이 건설 분야 일자리에 도전할 수 있도록 마련한 교육”이라며 “이번 직업교육훈련이 정년 걱정 없이 일할 수 있는 미래를 준비하려는 미취업 청년과 중장년 구민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”고 말했다.