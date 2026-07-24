[헤럴드경제=나은정 기자] 그룹 코르티스의 숙소에 무단으로 침입한 중국인 여성 2명이 경찰에 붙잡혔다.

24일 경찰에 따르면 서울 용산경찰서는 중국 국적 여성 2명을 주거침입 혐의로 입건해 조사하고 있다.

이들은 전날 새벽 2시쯤 서울 용산구에 위치한 코르티스 숙소를 무단 침입한 혐의를 받는다.

경찰은 숙소 앞 택배가 뜯겨 있고 현관문이 열려 있다는 매니저의 신고를 받고 출동해 아파트 다른 층에서 여성들을 발견해 체포했다.

이들은 경찰 조사에서 사회관계망서비스(SNS)를 통해 코르티스의 숙소 주소를 구매해 찾아왔다고 진술한 것으로 알려졌다. 다만 택배를 훼손하거나 숙소 내부에 들어간 사실은 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 자세한 사건 경위를 조사 중이다.

한편 지난해 6월에도 중국 국적 여성이 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국의 서울 용산구 자택을 찾아 현관 비밀번호를 반복해 누르며 침입을 시도하다 경찰에 현행범으로 체포됐다. 해당 여성은 주거침입 미수 혐의로 검찰에 넘겨져 기소유예 처분을 받았다．