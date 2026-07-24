디브랜딩 콘텐츠 ‘별방’의 첫 오프라인 행사 잠옷 입고 침대 매트리스에 누워 음악 감상

[헤럴드경제=김은희 기자] KB금융그룹은 오는 26일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 유튜브 콘텐츠 ‘별이 부르는 방에(이하 별방)’의 첫 오프라인 콘서트 ‘별방 수면회’를 연다고 24일 밝혔다.

별방은 KB금융이 유스(Youth·청춘) 고객과의 소통을 위해 유튜브 채널에서 선보이는 디브랜딩 콘텐츠다. 잠 못 이루는 이들을 위해 케이팝 가수가 특별한 자장가와 진솔한 이야기를 전한다.

지난 2024년 7월 첫 공개 이후 리센느, 제로베이스원, 엔믹스 등 총 21개팀이 출연했다. 현재 구독자수는 11만6000여명, 누적 조회수는 2400만여회를 기록하고 있다.

별방 수면회는 별방을 오프라인에서 처음 선보이는 행사다. 객석에 의자 대신 침대 매트리스를 배치하고 참가자들이 잠옷을 입은 채 누워 음악을 감상하는 수면 콘서트 콘셉트다.

KB금융은 별방 채널 구독자와 국민은행의 KB스타뱅킹 유스 클럽(만 18~29세 대상 무료 멤버십) 고객을 대상으로 지난 3일부터 14일까지 약 2주간 참가자를 모집했다. 34명(1인당 티켓 2매) 모집에 총 2420명이 응모해 높은 관심을 끌었다.

공연에는 소란과 리센느, 윤마치가 참여하며 약 3시간 동안 진행된다. 참가자에게는 잠옷·안대 등 수면키트와 KB금융의 소상공인 지원 프로그램인 KB착한푸드트럭이 준비한 간식, 음료가 제공된다.

KB금융은 별방 외에도 에스파(aespa)와 협업한 음원 ‘리브 마이 라이프(Live My Life)’ 등 디브랜딩 콘텐츠를 통해 미래 핵심 고객인 잘파세대(Zalpha·Z+알파세대)와 유대감을 형성하고 있다.

KB금융 관계자는 “앞으로 콘텐츠를 넘어 KB손해보험, KB라이프생명 등 보험 계열사와 연계해 유스 고객의 건강한 삶을 지원하는 상품∙서비스를 지속해서 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.