전통 한옥과 삼성 AI 가전의 이색적인 결합 입실부터 퇴실까지 맞춤형 웰컴 시스템 제공 TV 비전 AI 기반 주변 정보 간편 검색 지원 스캔 쿡 모드로 주방 간편식 조리 환경 구축 스마트싱스 원격 제어로 숙소 관리 효율화

[헤럴드경제=김명상 기자] 전통 한옥에 첨단 AI 기술이 결합된 색다른 공유숙박 공간이 등장했다.

에어비앤비는 서울 종로구 부암동 한옥 숙소 ‘웰컴 미스테익스 하우스’를 삼성전자 AI 제품과 스마트싱스 기술을 경험할 수 있는 공간으로 단장했다고 24일 밝혔다.

이번 프로젝트는 전통 한옥 공간에 AI·IoT(사물인터넷) 기술을 결합해 게스트에게는 편안한 숙박 경험을, 호스트에게는 효율적인 운영 환경을 제공하기 위해 기획됐다.

게스트는 거실의 TV, 블라인드, 조명, 스피커 등을 연동한 웰컴모드로 체크인할 수 있으며, TV의 비전 AI 컴패니언을 활용하면 주변 여행지 정보와 추천 콘텐츠 탐색도 가능하다.

주방에서는 스캔 쿡 모드를 활용해 정수기와 인덕션으로 간편식을 조리할 수 있다. 엔터테인먼트룸은 TV, 조명, 스마트 스위치를 연동해 영화를 감상할 수 있도록 조성됐다. 침실은 수면 모드를 통해 TV, 조명, 공기청정기 등이 수면부터 기상까지의 환경을 조성한다. 여행 중 입은 옷은 의류관리기 에어드레서의 맞춤형 코스로 관리할 수 있다.

호스트의 숙소 운영도 수월해진다. 호스트는 스마트싱스 연동으로 게스트 입실 전 환경을 원격으로 미리 조성할 수 있고, 머무는 동안에는 화재, 가스 누출, 기기 고장 등을 모니터링할 수 있다. 퇴실 후에는 불필요한 조명을 자동으로 끄는 등 에너지 관리도 가능하다.

해당 숙소는 에어비앤비 숙소 페이지에서 확인하고 예약할 수 있다.

에어비앤비는 지난 22일 부암동 웰컴 미스테익스 하우스에서 에어비앤비 호스트들을 대상으로 AI 기술을 경험하는 집들이를 개최했다. 행사에는 이한욱 호스트가 실제 숙소 운영 경험을 바탕으로 삼성전자 AI 제품과 스마트싱스 적용 이후 달라진 게스트 경험과 호스트 운영 방식을 소개했다.

이한욱 웰컴 미스테익스 하우스 호스트는 “게스트 한 사람 한 사람에게 꼭 맞는 집 같은 숙소를 선보이게 되어 매우 기쁘다”며, “한국의 전통이 담긴 한옥 에어비앤비 숙소에서 AI 기술이 만들어내는 공간 경험을 통해 게스트들이 편안하고 특별한 시간을 보내길 바란다”고 말했다.

에어비앤비 측은 스마트 기술과의 결합을 통한 숙박 시장의 확장 가능성과 향후 운영 방향을 강조했다. 글로벌 플랫폼으로서 새로운 시도를 계속 이어가겠다는 의지도 함께 밝혔다.

서가연 매니저는 “이번 프로젝트는 에어비앤비에서 만날 수 있는 한옥 공간에 AI기술이 더해져 여행 경험을 어떻게 진화시켜 나갈 수 있는지 보여준 시도”라며 “앞으로도 다양한 협업을 통해 에어비앤비만의 숙박 경험을 확장하고, 게스트와 호스트 모두에게 더 나은 경험을 제공하도록 노력하겠다”고 전했다.