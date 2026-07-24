모친 장례 부의금 1억원 사회 환원 사랑의열매 아너 소사이어티 가입 “받는 기쁨보다 주는 기쁨 더 크다”

[헤럴드경제=김명상 기자] 윤학수 대한전문건설협회장이 모친 장례 부의금을 기부해 개인 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’에 이름을 올렸다. 가족의 슬픔을 지역사회 이웃을 위한 나눔으로 승화시킨 소식이 큰 울림을 주고 있다.

사랑의열매 사회복지공동모금회는 윤학수 대한전문건설협회장이 모친의 장례를 치르며 받은 부의금 1억원을 기부하고, 사랑의열매 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3928호(서울 487호) 회원으로 가입했다고 24일 밝혔다. 아너 소사이어티는 1억원 이상을 기부했거나 5년 이내 기부를 약정한 개인 고액기부자 모임이다.

지난 22일 서울 중구 사랑의열매 회관 명예의전당에서 열린 가입식에는 대한전문건설협회 윤학수 회장, 김용상 기획관리본부장, 서울 사랑의열매 김재록 회장, 신혜영 사무처장 등이 참석했다.

윤학수 회장은 대한전문건설협회 회장이자 장평건설 대표이사로, 전문건설산업의 경쟁력 강화와 건설산업 발전을 위해 힘써왔다.

윤 회장은 모친의 장례를 치르며 받은 부의금을 사회에 환원하며 어머니를 기리고자 기부를 결심했다. 기부금은 서울 사랑의열매를 통해 사회 취약계층을 위한 지원사업에 사용될 예정이다.

윤학수 회장은 “‘나눔은 아름다움’이라고 생각한다”며 “이번 기부를 통해 받는 기쁨보다 주는 기쁨이 더욱 크다는 것을 배웠다”고 말했다. 이어 “어머니를 기리는 마음이 도움이 필요한 이웃들에게 따뜻한 희망으로 전해지길 바란다”고 덧붙였다.

김재록 서울 사랑의열매 회장은 “어머니를 향한 그리움과 감사의 마음을 이웃을 위한 나눔으로 실천해 주신 윤학수 회장께 깊이 감사드린다”며 “그 소중한 뜻이 도움이 필요한 이웃들에게 온전히 전해질 수 있도록 기부금을 투명하고 가치 있게 사용하겠다”고 말했다.