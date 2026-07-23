한국부동산원 주간 동향 서울 매매·전세가격 상승 소폭 둔화

[헤럴드경제=홍승희 기자] 지난달 말 ‘삼중 규제’로 묶인 화성 동탄·구리 등 신규 규제지역의 아파트값 상승폭이 둔화했다. 서울도 상승폭이 소폭 줄어든 가운데, 노원구 등 외곽 지역의 강세가 이어졌다.

23일 한국부동산원에 따르면 화성 동탄구의 아파트값은 지난주 0.73%에서 이번주 0.25%로 크게 둔화했다. 동탄구의 아파트값은 6월 셋째주 2.22%의 상승률을 찍은 이후 4주 연속 상승폭이 감소했다.

용인 기흥구는 0.59%에서 0.49%로, 구리시는 0.31%에서 0.27%로 각각 오름폭이 줄었다. 보유세 강화를 골자로 한 정부의 세제개편안 공개를 앞둔 가운데 토지거래허가구역 지정 등으로 갭투자가 어려워지면서 매수세가 위축된 영향으로 보인다.

서울 아파트값도 지난주 0.30%에서 금주 0.27%로 상승폭이 줄었다. 특히 강남3구(강남·서초·송파구) 일대 아파트값의 오름폭이 감소했다. 강남구는 지난주 0.16%에서 0.10%로, 송파구는 0.32%에서 0.29%로, 서초구는 0.11%에서 0.10%로 줄었다.

용산구(0.17%), 광진구(0.16%), 양천구(0.18%), 동대문구(0.28%), 강서구(0.29%) 등도 지난주보다 오름폭이 감소했다.

이에 비해 노원구는 지난주 0.37%에서 이번주 0.43%로 오름폭이 커졌고, 종로구는 0.29%에서 0.40%로 상승폭이 확대됐다.

경기도(0.17%)와 인천(0.01%)도 지난주보다 상승폭이 둔화했고, 지방 아파트값은 보합 전환하면서 전국 아파트값은 지난주 0.11%에서 이번주 0.09%로 감소했다.

전국 아파트 전셋값은 지난주와 마찬가지로 0.11% 올랐다. 서울 아파트 전셋값은 지난주 0.28%에서 금주 0.27%로 오름폭이 줄었고, 경기도는 0.16%에서 0.17%로 오름폭이 소폭 확대됐다.