볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. [AP]
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. [AP]

[헤럴드경제=장윤우 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 올렉산드르 시르스키 군 총사령관을 해임했다.

21일(현지시간) 미국 CNN방송과 영국 로이터통신 등 외신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 시르스키 총사령관을 물러나게 하고 후임에 미하일로 드라파티 합동전력사령관을 임명했다. 수도 키이우를 비롯한 전국 도시에서 시르스키 총사령관의 경질을 요구하는 시위가 엿새간 이어진 뒤 나온 결정이다.

시위는 지난주 젤렌스키 대통령이 드론 혁신을 주도해 온 개혁 성향의 미하일로 페도로우 국방장관을 해임하면서 벌어졌다. 우크라이나 시민들과 군 내부에서 폭넓은 지지를 받던 인사가 물러나자 반발이 터져 나왔다.

시위는 16일(현지시간)부터 21일까지 키이우와 다른 도시에서 이어졌고 시위대는 국방장관의 복귀와 시르스키 총사령관의 해임을 요구했다.

페도로우 국방장관 해임에 항의하는 우크라이나 시위대. [EPA]
페도로우 국방장관 해임에 항의하는 우크라이나 시위대. [EPA]

이에 젤렌스키 대통령은 이날 공식 엑스(X·옛 트위터)를 통해 시르스키 총사령관을 해임한다고 밝혔다.

드라파티 신임 총사령관은 2024년부터 2025년까지 지상군을 이끈 지휘관이다. 그는 같은 날 페이스북에 “우크라이나를 위해 복무하는 일은 언제나 영광이었다”며 “책임감을 갖고 집중해서 일하겠다”고 밝혔다.

군 수뇌부 교체는 우크라이나가 러시아 예산 수입의 핵심인 에너지 부문과 물류를 집중 타격하며 전황의 주도권을 노리는 시점에 이뤄졌다.

페도로우 전 국방장관은 드라파티의 임명을 두고 새로운 희망이 왔다고 평가했다. 젤렌스키 대통령은 이날 페도로우 전 국방장관을 만나 국가의 기술 역량을 결집할 수 있는 직책을 제안했다고 밝혔다. 제안 수용 여부는 확인되지 않았다.

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