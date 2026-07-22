[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 21일 시청 대회의실에서 경북도와 함께 ‘경북+22 경제원팀 전략회의’를 개최했다.

이날 회의에는 조현일 경산시장과 양금희 경북도 경제부지사를 비롯해 경북도와 경산시 국·과장들이 참석했다.

경산시는 13개 대학과 131개 연구기관, 자동차부품 산업 기반을 갖춘 경북의 대표적인 산업혁신 거점도시로 AI·AX, 로봇, 미래모빌리티 등 첨단산업 중심의 산업구조 전환을 추진하고 있다.

이날 경북도에 미래성장을 위한 핵심 경제현안 10건을 건의했다.

주요 건의사업은 대경권 K-로봇 성장축 조성, 임당유니콘파크 구축 및 활성화, 미래차부품 스케일업 창업허브 구축, 경산2일반산업단지 다목적체육관 건립, 경북권역재활병원 운영, 경산 소월지 생태공간 조성, 경산지식산업지구 진입도로 개설 등이다.

경북도는 경산시가 제안한 주요 사업에 대해 정책금융과 민간투자를 연계한 다양한 실행방안을 제시하며 적극적인 협력을 약속했다.

양금희 경북도 경제부지사는 “경산은 청년 인구와 산업·연구 기반을 두루 갖춘 경북의 핵심 성장거점인 만큼 지역의 미래 핵심사업이 원활히 추진될 수 있도록 정책금융과 국비 확보 등을 적극 지원하겠다“고 밝혔다.

조현일 경산시장은 “민선9기 경산시는 AI·AX 기반 로봇산업과 미래모빌리티를 중심으로 첨단제조업과 디지털 기술이 융합된 미래산업 생태계를 구축해 경북의 새로운 성장동력을 만들어 가겠다”고 말했다.