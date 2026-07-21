8년 연속 대상, 올해 10개 본상 수상

삼성전자가 소비자시민모임이 주최하고 기후에너지환경부, 한국에너지공단이 후원하는 제29회 올해의 에너지위너상에서 대상을 수상했다고 21일 밝혔다. 이로써 삼성전자는 8년 연속 대상 수상 기록을 이어갔다.

올해 대상 수상 제품은 삼성전자 ‘비스포크 AI(인공지능) 무풍콤보 갤러리 프로’(사진) 에어컨이다. 대상은 에너지 절감이 뛰어난 고효율 제품 중 가장 우수한 제품에 수여되는 상이다. ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’ 에어컨은 기후에너지환경부 장관상도 함께 수상했다. 삼성전자는 ‘인피니트 라인 후드일체형 인덕션’으로 에너지 효율 기술이 우수한 제품에 수여되는 에너지기술상을 수상하는 등 총 10개 부문에서 수상의 영예를 안았다. 대상을 받은 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’ 에어컨은 AI 기술과 첨단 센서를 기반으로 사용 환경을 분석해 에너지 사용을 최적화하는 것이 특징이다. 대표 기능인 ‘부재 절전’은 제품에 탑재된 ‘모션 레이더’로 사용자의 활동량이나 부재 여부를 감지, 일정 시간 동안 움직임이 없으면 냉방을 약하게 유지하거나 전원을 꺼 최대 42%까지 에너지 사용량을 절감한다.

또한 삼성전자가 지난해 선보인 ‘쾌적제습’ 기능은 습도 센서를 활용해 냉매를 정교하게 제어함으로써 열교환기를 필요한 만큼만 냉각해 기존 제습 기능 대비 최대 30%의 에너지 사용량을 절감한다. 이정완 기자