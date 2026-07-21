SK하이닉스 2027년, 삼성전자 2029년 가동 목표… 민관 합심에 개발 속도전 용인 반도체 메가 클러스터 양대 산단 30분대 이동… 고림지구 주거 인프라 공유

글로벌 반도체 시장 주도권을 확보하기 위한 대기업들의 속도전이 본격화되면서, 확실한 직주근접 수요를 갖춘 배후 주거지에 대한 부동산 시장의 관심이 급증하고 있다. 경기 용인시 처인구 일대가 대규모 반도체 클러스터 조성의 핵심 거점으로 자리 잡은 가운데, 주요 생산라인의 가동 시점이 당초 예상보다 앞당겨지면서 인근 수혜 단지로 평가받는 ‘용인 고림 동문 디 이스트’가 이목을 모으고 있다.

최근 관련 업계에 따르면, SK하이닉스는 처인구 원삼면에 조성 중인 용인 반도체 클러스터 산업단지의 첫 번째 생산라인(Y1 팹) 클린룸 가동 시점을 2027년 2월로 확정했다. 이미 주요 장비 발주에 착수하는 등 속도감 있게 사업을 추진 중이다.

이와 함께 이동·남사읍 일대에 들어서는 삼성전자의 첨단 시스템반도체 국가산업단지 역시 패스트트랙을 적용해 첫 번째 팹 가동 목표를 2029년으로 수년 앞당기기로 하면서 용인 일대 반도체 메가 클러스터의 가동 시계가 한층 빨라졌다.

한국토지주택공사(LH) 역시 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 조성공사 1공구 우선 발주를 시행하며 조기 조성에 힘을 보태고 있다. LH는 국가산단 조기 완성을 핵심 과제로 정하고 관련 절차를 앞당겨 오는 2028년 반도체 팹 1호기 착공 목표를 달성한다는 방침이다. 이를 통해 반도체 생산시설 가동 시기를 단축하고 국가 반도체 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

이처럼 민관이 합심한 천문학적 투자와 행정 지원이 가시화되면서 고소득 전문직 종사자를 포함한 대규모 인구 유입이 임박하자, 두 개의 대형 산단 배후 수요를 동시에 흡수할 수 있는 주거 입지에 수요자들의 관심이 쏠리고 있다.

동문건설이 공급하는 ‘용인 고림 동문 디 이스트’는 삼성전자와 SK하이닉스의 양대 반도체 산업단지를 모두 아우르는 핵심 입지 여건을 갖췄다. 용인시 처인구 고림동에 들어서는 이 단지는 삼성전자 첨단 시스템반도체 국가산업단지와 SK하이닉스 용인 반도체 클러스터를 차량으로 약 30분대에 이동할 수 있어 반도체 산업 성장에 따른 직주근접 배후 주거 단지로 꼽힌다.

단지가 들어서는 고림동 일대는 고림지구와 역북지구, 역삼지구, 신대지구 등 약 2만 7,000가구 규모의 대규모 주거 개발이 진행되는 처인구의 핵심 주거벨트에 속한다. 특히 고림지구는 이미 교통, 교육, 상업 등 생활 인프라가 안정적으로 구축되어 있어 입주와 동시에 원스톱 라이프를 누릴 수 있는 완성형 주거지로 평가받는다.

‘용인 고림 동문 디 이스트’는 에버라인 고진역 이용이 편리하며, 기흥역에서 분당선으로 환승하면 판교와 강남권 이동이 수월하다. 영동고속도로 용인IC와 수도권제2순환고속도로 등 광역 교통망 접근성도 뛰어나다.

교육 및 생활 여건도 양호하다. 단지 반경 약 500m 내에는 유치원(예정)을 비롯해 고진초, 고진중, 고림고가 위치해 자녀들의 안전한 도보 통학이 가능하다. 경안천 수변공원과 석성산이 가깝고 하나로마트, CGV, 이마트, 용인중앙시장, 처인구청 등 다채로운 편의시설이 인접해 있다.

분양가는 5억 원 초반대부터 책정됐으며, 계약금 1차 500만 원 정액제와 중도금 전액 무이자 혜택을 제공해 수분양자의 초기 자금 부담과 입주 전 금융비용을 낮췄다. 현재 선착순 동·호지정 계약을 진행 중으로 청약통장 없이 원하는 동·호수를 선택할 수 있으며, 전매 제한은 6개월, 실거주 의무가 적용되지 않아 실거주는 물론 투자 접근성도 높다. 견본주택은 경기도 용인시 수지구 동천동 일원에 마련돼 있다.