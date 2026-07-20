[헤럴드경제=최원혁 기자] 홍준표 전 대구시장이 보완수사권 전면 폐지 논의는 윤석열, 한동훈의 정치검찰 탓이라면서도 불가하다고 주장했다.

20일 홍 전 시장은 자신의 SNS를 통해 “오늘날 검찰이 정치 검찰로 몰려 수사권이 존폐의 기로에 몰린 것은 전적으로 윤석열, 한동훈의 정치 검찰 폐악에서 비롯된 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “이미 그들은 문재인 정권 당시 정치 검찰의 중심으로 설치다가 급부상해 정권의 중심에서 한국 사회를 농단한 일이 있었다”고 했다.

홍 전 시장은 “내가 검사 출신인데도 그들의 만행과 족벌언론 카르텔의 비호를 걱정스럽게 바라본 이유도 거기에 있었다”면서도 “둘을 비난하더라도 검찰 수사권 전면 폐지는 불가하다. 대다수 검사들은 수사에만 전념하고 있고, 정치 사건은 검찰 수사의 1%도 안 되기 때문”이라고 했다.

그러면서 “1%도 안되는 정치 검사들 때문에 국민을 범죄로부터 지키는 마지막 파수꾼인 대다수 검사들마저 죄악으로 몰고 가는 것은 국가 운영의 자세가 아니다”고 언급했다.

홍 전 시장은 “보완수사권 마저 폐지되면 범죄자 천국이 될 거다. 수사 실무도 모르는 정치인들이 마냥 마녀사냥으로 검찰조직을 모두 죄악시하는 건 국가적 불행을 초래할 것”이라고 했다.