남북협력기금 정산 결과 국회 보고 민간단체 응원단 경비로만 1.4억원

[헤럴드경제=문혜현 기자] 통일부가 지난 5월 북한 여자클럽축구팀 ‘내고향여자축구단’의 방남 기간 행사 운영과 민간 공동응원에 남북협력기금 2억3500만원을 지출한 것으로 나타났다.

통일부는 20일 이같은 내용의 ‘북한 선수단 참가 관련 남북협력기금 정산 결과’를 국회에 보고하고 공개했다.

통일부는 먼저 민간단체들이 추진한 공동응원단 지원 경비로 1억4874만원을 사용했다.

응원단 지원 경비의 세부 항목별 집행액은 ▷ 입장권 구매 2524만원(4강전 3048매, 결승전 2000매) ▷응원용품·간식 5910만원 ▷응원 진행 6440만원 등이다.

이중 응원 진행 경비는 운영부스 운영, 응원 리딩, 용역업체 대행 수수료, 부가가치세로 구성됐다.

북한여자축구단 방남 과정의 비용을 지원하는 ‘행사 운영 경비’로는 8455만원이 지원됐다.

세부 내용을 살펴보면 해당 비용은 ▷전광판·차량 임차료 ▷우비 등 행사 진행 용품 ▷민간단체 소속 진행위원 사례비 등으로 지출됐다.

이밖에 보조금 정산보고서 회계검증에 200만원이 쓰였다.

지난 5월 초 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자챔피언스리그(AWCL) 4강 토너먼트를 보름가량 앞두고 북한 여자축구단 ‘내고향여자축구단’의 출전이 갑작스럽게 결정되자 남북교류협력단체를 중심으로 한 민간단체들은 공동응원을 추진했다.

정부는 북한 여자축구단의 한국 경기 참가에 따른 공동응원에 필요한 관련 경비 등을 지원하는 것이 남북 상호 이해증진에 기여한다고 판단했고, 남북협력기금법 제8조 제6호를 근거로 남북협력기금 3억원가량을 지원하기로 결정한 바 있다.

또 관련 경비는 북한 여자축구단의 참가가 갑작스럽게 결정되고, 민간단체의 참여규모·행사 세부내용 등을 사전에 확정하기 어려웠기 때문에, 남북교류협력지원협회에 개산급 형식으로 지원 후 사후정산을 통해 미집행액을 반환 조치했다고 설명했다.

다만 일각에선 세금으로 조성된 기금을 북한 여자축구단 응원에 사용하는 것이 부적절하다는 비판이 제기되기도 했다.