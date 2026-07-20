고용노동부 주최·한국산업안전보건공단 주관 “실제 작업환경과 현장 목소리 교육에 반영”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 온산제련소가 고용노동부가 주최하고 한국산업안전보건공단이 주관한 ‘2026 안전체험교육장 우수사례 발표대회’에서 최우수상을 수상했다고 20일 밝혔다.

최근 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 진행된 2026 안전체험교육장 우수사례 발표대회는 공단이 인정한 민간 안전체험교육기관들의 혁신적이고 우수한 체험교육 사례를 발굴하고, 이를 산업현장 전반에 공유·확산하기 위해 ‘2026 산업안전보건의 달’ 부대행사로 마련됐다.

고려아연 온산제련소는 이번 발표에서 실제 제련소 작업환경과 사고사례 등을 반영한 안전체험교육센터의 구축 과정과 운영 성과, 자사·협력사 임직원 대상 현장중심 안전교육체계를 구체적으로 소개해 높은 평가를 받았다.

고려아연 온산제련소는 기존 이론 중심 교육의 한계를 보완하고 근로자의 위험인지와 비상대응 능력을 높이기 위해 지난 2023년부터 체험교육시설을 단계적으로 구축했다. 이후 교육시설과 콘텐츠를 지속 확대해 지난해 안전체험교육센터를 개관했으며, 안전보건공단으로부터 ‘안전체험교육장 인정’도 획득했다.

고려아연 온산제련소 안전체험교육센터는 ▷보호구 ▷플랜트 ▷건설 ▷화재 및 응급대응 등 6개 교육구역에 총 39종의 체험설비를 갖추고 있다. 현장에서 발생할 수 있는 ▷화학물질 누출 ▷밀폐공간 ▷컨베이어 끼임 ▷크레인 인양 ▷개구부 추락 △비계 작업 △화재진압·탈출 등 주요 위험상황을 교육생이 직접 체험할 수 있도록 구성했다.

특히 안전수칙을 단순히 암기하는 데 그치지 않고, 체험과 실습 중심의 교육이 실제 안전행동으로 이어질 수 있도록 운영하고 있다. 향후 자사·협력사 임직원이 함께하는 체험 중심 안전교육을 더욱 강화하는 한편, 계열사·인근 기업·유관기관 등으로 교육 대상을 단계적으로 확대해 나갈 방침이다.

김승현 고려아연 온산제련소장은 “이번 수상은 안전교육을 단순한 지식 전달에 그치지 않고 근로자의 행동 변화와 현장 대응능력 향상으로 연결하기 위해 노력해 온 성과”라며 “앞으로도 실제 작업환경과 현장의 목소리를 교육에 충실히 반영해 임직원과 협력사의 안전역량을 지속적으로 강화하겠다”고 말했다.

한편, 고려아연 온산제련소는 최근 울주남부노인복지관에 1000만원 상당의 백미 2.9톤(20㎏·143포)을 후원하는 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 다양한 사회공헌활동을 이어가고 있다.