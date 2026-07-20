하반기 워크숍서 경영 키워드 제시 은행 수익력 및 비은행 경쟁력 주문

임종룡(사진) 우리금융그룹 회장이 하반기 경영 전략 키워드로 ‘고객 확보’를 강조하며 각 계열사에 기존 고객을 유지하면서 신규 고객을 유치할 방안을 마련하라고 지시했다. 올 하반기 ‘도약의 발판’을 만들겠다는 포부다.

20일 우리금융에 따르면 임 회장은 지난 16일 서울 중구 본사에서 하반기 경영전략 워크숍을 주재했다. 이 자리에는 은행·증권·보험 등 16개 계열사 대표와 지주사 경영진 등이 참석했다.

이날 워크숍은 ‘고객 확보’를 주제로 약 2시간의 마라톤 토론으로 진행됐다. 우리은행은 ‘타깃고객 확대전략과 그룹 공동영업 활성화 방안’을 발표한 데 이어, 동양생명은 ‘그룹 시너지·비금융 연계서비스 방안’을 공유했다. 우리카드는 ‘세대별 특화 마케팅 전략’, 증권은 ‘시장 트렌드에 기반한 고객 확대 방안’ 등 종합금융그룹에 걸맞은 고객 기반 강화 방안을 발표했다.

임 회장은 “고객 확보는 금융그룹의 가치이자 성장의 근간”이라며 “신규고객 확보, 기존고객 유지, 고객 복합화를 중장기 경영계획의 핵심 어젠다로 삼는 한편, 당장 실천할 수 있는 과제들은 즉시 추진해 고객 기반을 획기적으로 확대하자”고 말했다.

이어 “금융소비자보호 거버넌스 모범관행 이행, 보이스피싱 등 민생 금융범죄 예방, 고난도 금융투자상품 불완전판매 방지, 보험상품 불건전 영업행위 근절 등 4대 과제를 흔들림 없이 이행해야 한다”고 강조했다.

임 회장은 하반기 핵심 과제로 은행의 수익력 회복과 비은행 경쟁력 강화를 강조했다.

은행에 대해서는 핵심예금과 기업예금 유치 등 영업동력 강화와 비용 경쟁력을 주문하는 한편, 비은행에 대해서는 시장 지위 강화를 주문했다. 한국은행의 긴축에 대비해 건전성 관리 강화의 중요성도 강조했다.

우리금융은 아울러 향후 첨단전략산업, 혁신기업 등으로 성장성 높은 분야에 생산적 금융을 공급하는 한편, 포용금융 역시 취약계층이 겪는 어려움을 현장 중심으로 파악해 해소하는 데 역량을 집중하기로 했다.

임 회장은 “생산적금융은 우리금융의 기업금융 역량을 보여줄 수 있는 기회이자 그룹 성장의 새로운 축”이라며 “포용금융은 시장과 공존하고 사람을 살리는 금융으로써 진정성에 바탕을 두고 지속적으로 강화해야 한다”고 말했다.

한편, 임종룡 회장은 지난 달 일본과 대만을 방문하며 글로벌 투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 진행하기도 했다. 보통주자본비율 개선 등 우리금융의 자본력이 점차 강화되고 있다는 점을 설명한 것으로 전해졌다. 서상혁 기자