정경선 현대해상 CSO 제주포럼 발표 인구감소·기후재해 얽힌 복합위기 진단 “보험사가 산업단지 기후재해 예방해야” 소셜벤처 생태계 일군 오너3세 이력 주목

“보험사가 울산, 부산, 여수처럼 산업이 밀집한 지역의 기후 리스크와 인구구조 변화를 먼저 분석해 제시하는 일종의 ‘랩(연구소)’ 역할을 해야 합니다.”

정경선(사진) 현대해상 최고지속가능책임자(CSO·부사장)가 18일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상공회의소 제주포럼에서 이 같이 강조했다.

사고가 난 뒤 보험금을 지급하던 보험산업이 이제는 위험을 먼저 찾아내 알리고 예방까지 설계하는 산업으로 바뀌어야 한다는 제안이다. 기후재해와 인구 감소 같은 거대 위험 앞에서 보험이 개별 기업의 각자도생을 넘어 사회 전체의 지속가능성을 떠받쳐야 한다는 주문이기도 하다.

정 CSO는 이날 대한상의 제주포럼에서 ‘지속 가능한 미래를 위한 설계’를 주제로 발표했다. 그는 한국이 마주한 상황을 ‘복합 위기’로 진단했다. 저출생·고령화에 따른 인구 감소, 인공지능(AI) 확산으로 폭증하는 전력 수요, 갈수록 강해지는 기후재해, 관세전쟁으로 흔들리는 교역 질서가 서로 얽혀 있다는 것이다.

위기는 곧 비용으로 돌아온다. 정 CSO는 2023년 기준 20년 안에 생산가능인구가 940만명 줄고, 자연재해 복구 비용이 2045년 연 3조6400억원에 이를 것이라는 전망을 제시했다. 특히, 고령화가 낳을 돌봄 부담을 특히 강조했다.

그는 “아무리 로봇이 발전해도 몸을 일으키고 화장실로 모시는 돌봄은 자동화되지 않는다”며 “간병 비용은 폭증할 것”이라고 내다봤다.

정 CSO가 주목한 건 ‘선제 투자’의 힘이다. 2022년 태풍 힌남노 당시 하천 범람으로 포항제철소가 사상 처음 가동을 멈췄지만, 이듬해 태풍 카눈 때는 미리 세운 물막이벽이 범람을 막았다. 그는 “기후재해 피해는 점점 커지겠지만, 의미 있는 수준의 투자가 이뤄지면 피해를 막아낼 수 있다”고 말했다.

보험사가 할 일도 여기서 나온다. 축적된 데이터를 활용해 산업단지의 기후 위험과 지역별 인구구조 변화를 분석하고, 기업과 지방자치단체에 대응 방안을 제시한 뒤 컨설팅과 보험상품을 연계하자는 구상이다.

보험사는 수십 년에 걸친 장기 부채를 다루는 만큼 장기 투자에도 적합하다고 봤다. 돌봄시설과 노인주거, 지역균형발전 등에 투자해 사회문제를 해결하면서 수익도 거둘 수 있다는 설명이다. 정 CSO는 “1400만 고객이 건강하고 안전해질수록 보험사도 돈을 버는 구조”라고 말했다.

정경선 CSO는 정몽윤 현대해상 회장의 장남이자 고(故) 정주영 현대그룹 창업주의 손자다.

그는 2012년 비영리법인 루트임팩트를 설립한 뒤 서울 성수동에 소셜벤처를 위한 공유 오피스 ‘헤이그라운드’를 열어 청년 창업가들이 모여 성장하는 생태계를 만들었다. 헤이그라운드를 중심으로 성동구의 소셜벤처는 2016년 153개에서 2024년 560여개로 3배 넘게 늘어났다.

그는 2023년 말 현대해상이 업계 최초로 신설한 CSO 자리에 오르며 경영에 합류했다. 정 CSO는 청년에게 기회를 주자는 제언도 남겼다. 그는 “복합 위기를 견디고 문제를 해결할 사람은 결국 20~30대”라며 “당장 부족해 보여도 다음 세대에 과감하게 권한과 기회를 줘야 실질적인 변화가 이뤄진다”고 했다.

그러면서 “지속가능성에 먼저 투자하는 건 착한 사람의 이야기가 아니라 합리적인 사람의 이야기”라고 강조했다.

박성준·서경원(서귀포) 기자