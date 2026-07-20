현장 선착순 줄서기 통해 누구나 체험

삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 여름방학을 맞아 오는 24일부터 내달 30일까지 ‘한여름밤의 반딧불이 축제’(사진)를 개최한다고 20일 밝혔다. 2017년부터 본격 진행된 에버랜드 반딧불이 체험은 오직 여름에만 경험할 수 있다. 도시에서 쉽게 볼 수 없는 반딧불이 수천마리가 빛을 내는 광경을 직접 눈으로 관찰할 수 있다.

에버랜드는 올 여름 체험장을 전면 무료로 개방해 더 많은 방문객들이 체험할 수 있도록 했다. 체험장 일대를 별빛 캠핑장 테마로 연출해 참여형 축제로 확대 운영한다는 방침이다.

반딧불이 체험은 로스트밸리 교육장에서 매일 오후 5시부터 9시까지 회당 약 15분간 진행된다. 에버랜드 방문객이라면 현장 선착순 줄서기를 통해 누구나 무료로 체험할 수 있다. 에버랜드는 본격적인 여름 휴가철을 맞아 오는 24일부터 8월 중순까지 매주 금요일과 토요일에 야간개장 시간을 오후 11시까지 연장한다.

체험장 일대에는 포토존과 자연학습 공간을 마련했다. 캠핑장 분위기로 꾸며진 실내 체험장에 입장하면 교육 영상과 주키퍼(사육사)의 설명을 통해 반딧불이 한살이 과정과 불빛을 내는 이유 등을 학습할 수 있다.

실내 숲 체험장으로 이동하면 깜깜한 어둠 속에서 수천마리의 반딧불이가 한꺼번에 반짝이는 환상적인 장관을 볼 수 있다. 김현일 기자