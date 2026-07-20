스페인에 우승컵 전달하고 준우승 메시에 메달도 수여 시상대 오르기 위해 경기장 들어서자 관중석서 야유도

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[헤럴드경제=김영철 기자] 스페인이 19일(현지시간) 아르헨티나를 꺾고 2026 북중미 월드컵에서 우승한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령이 우승 트로피를 받고 환호하는 선수들의 곁에서 꿋꿋이 자리를 지키는 모습이 화제가 되고 있다.

트럼프 대통령은 이날 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 결승전을 관람한 뒤 시상식에 참석했다. 월드컵 공동 주최국이자 결승전이 열린 미국의 대통령으로서 잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장과 함께 스페인 팀에 우승 트로피를 건넸다. 다른 공동 주최국 정상인 마크 카니 캐나다 총리와 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령도 시상식 무대에 함께 올랐다.

인판티노 회장의 옆에 나란히 선 3개국 정상은 시상식 무대에 오른 선수들과 차례로 악수했다. 트럼프 대통령은 인판티노 회장과 함께 우승팀 스페인과 준우승팀 아르헨티나 선수들에게 메달을 수여했다.

트럼프 대통령은 앞서 자신이 극찬했던 아르헨티나의 간판스타 리오넬 메시와도 악수한 뒤 직접 준우승 메달을 목에 걸어줬다. 트럼프 대통령은 이날 결승전을 앞두고 폭스스포츠 인터뷰에서 이번 월드컵에서 메시의 활약상을 언급하며 “메시가 질 것이라고 베팅하기는 어렵다”고 말했다.

선수들에 대한 메달 수여가 끝난 뒤 우승 트로피 전달이 이어졌다.

트럼프 대통령은 시상대 테이블에 놓여있던 월드컵 우승 트로피를 인판티노 회장과 함께 들어 올린 뒤 스페인팀 주장 로드리에게 전달했다. 이어 시상대에서 금빛 축포가 터진 가운데 스페인 선수들이 환호하며 기념사진을 촬영했다. 트럼프 대통령은 선수들 곁에 서서 박수를 보내며 첫 사진 촬영이 끝날 때까지 시상대에 머물렀다.

우승 세리머니가 진행되는 동안에도 시상대를 떠나지 않은 트럼프 대통령의 모습은 주요 행사에서 전면에 나서는 것을 선호하는 그의 평소 행보를 연상시켰다.

이날 트럼프 대통령이 트로피 수여를 위해 그라운드에 모습을 드러내자 관중석에서는 야유가 터져 나오기도 했다.

백악관 풀기자단에 따르면 관중석의 소음은 당초 78데시벨 수준이었으나 야유가 터지면서 84데시벨로 올라갔다.