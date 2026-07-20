[헤럴드경제=이명수 기자] ‘미운 우리 새끼’ 배우 백일섭이 40년 결혼생활을 그만두고 이혼 아니라 졸혼을 한 이유를 밝혔다.

19일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 백일섭, 김승수, 임원희, 조진세가 사우나 버스에서 결혼과 인생 이야기를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 김승수는 졸혼 11년 차인 백일섭에게 “혼자 사는 게 좋나. 결혼하는 게 좋나”라고 물었다. 백일섭은 “있으면 해. 나이 있으니까”라며 후배의 결혼을 응원했다.

백일섭은 “벗어나고 싶은 마음을 갖고 있었는데 체면도 있었다”며 “술 먹고 돌아다니더니 결국 이혼하는구나, 오래 못 사는구나 이런 말을 듣기 싫어서 참고 살았다”고 속마음을 털어놨다.

이어 “그렇게 참고 살아온 게 40년이 됐다. 마음에 응어리만 지고 일도 제대로 안 됐다”며 “어느 날 문득 ‘나 나간다’ 하고 나왔다”고 졸혼을 선택하게 된 배경을 밝혔다.