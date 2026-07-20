[헤럴드경제=채상우 기자] ‘무적함대’ 스페인이 리오넬 메시가 ‘라스트 탱고’를 춘 아르헨티나를 물리치고 2026 북중미 월드컵 우승을 차지했다.

루이스 데라푸엔테 감독이 지휘하는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 2위 스페인은 20일(한국시간) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 대회 결승전에서 연장전까지 치른 끝에 랭킹 1위 아르헨티나에 1-0으로 이겼다.

연장 후반 1분 페란 토레스가 결승 골을 책임졌다.

스페인은 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만이자 통산 두 번째 월드컵 우승을 이뤄냈다.

두 대회 연속으로 유럽 대 남미의 대결로 결승 대진이 짜인 가운데 유럽 팀이 2018년 러시아 대회 프랑스 이후 8년 만에 우승 트로피를 가져갔다.

유럽의 역대 우승 횟수는 13회로 늘었다. 남미는 10회다.

스페인은 여자 월드컵(2023년 우승)과 남자 월드컵 우승 트로피를 모두 보유하는 최초의 국가가 됐다.

아르헨티나는 2022년 카타르 대회 우승에 이은 2연패 위업을 달성해내지 못했다.