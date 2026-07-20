청년 맞춤 경제금융특강 4회 개최...재테크·주거·자산 실전 노하우 설명

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 김동욱)가 7~8월 청년들의 자산관리 역량을 높여줄 경제금융특강을 4번 연달아 개최한다.

특강에는 경제금융 분야에서 활발하게 활동하고 있는 인기 강사들이 나서 재테크, 청년임대주택, 투자와 자산배분 등을 속 시원히 알려줄 예정이다.

1회차 특강은 7월 21일 오후 7시 창동아우르네 대강당에서 열린다. 연단에는 손희애 강사가 나선다. 손 강사는 유튜브 ‘개념있는 희애씨’ 채널을 운영하며 다양한 금융 정보를 전달하고 있다.

이번 특강에서는 ‘평생을 든든하게 만드는 재테크’를 주제로 재테크를 처음 시작하는 청년들이 알아야 할 기본 원칙과 생애주기에 따른 자산관리 방법을 설명한다.

2회차 특강은 7월 28일 오후 7시 창동아우르네 대강당에서 진행된다. 유튜브 ‘아영이네 행복주택’을 운영 중인 방은성 팀장이 강연자로 나서 청년임대주택의 종류와 주요 지원제도, 신청 과정에서 확인해야 할 사항 등을 알기 쉽게 안내한다.

3회차 특강은 8월 5일 오후 7시 창동아우르네 대강당에서 개최된다. 김성일 강사가 ‘청년을 위한 현명한 투자법: 주식보다 중요한 자산배분의 힘’을 주제로 특정 투자상품에 집중하기보다 위험을 분산하고 장기적인 관점에서 자산을 관리하는 방법을 소개한다.

마지막 4회차 특강은 8월 13일 오후 7시 도봉구청 2층 선인봉홀에서 열린다. 김짠부 강사가 ‘김짠부의 첫 재테크 수업’을 주제로 사회초년생과 재테크 입문자가 실생활에서 바로 적용할 수 있는 소비관리와 저축, 재테크 실천 방법을 공유한다.

모든 특강은 오후 7시부터 8시 30분까지 90분간 진행된다. 모집인원은 1회차부터 3회차까지 회차별 80명이며, 4회차는 200명이다.

모집 대상은 도봉구 청년과 도봉구민이다. 신청은 회차별 모집인원이 마감될 때까지 가능하며, 홍보 포스터 내 정보무늬(QR)에서 할 수 있다. 선착순 접수며, 모집인원이 모두 찰 시 마감한다. 1회차 특강은 접수 마감을 앞두고 있다.

김동욱 구청장은 “경제활동을 시작하는 청년들에게 재테크와 주거, 투자는 안정적인 미래를 설계하기 위해 반드시 알아야 할 사항”이라며 “이번 특강으로 청년과 구민들이 자신에게 맞는 경제관리 기준을 세우고 일상에서 실천할 수 있길 바란다”고 말했다.